Calcio | quel fenomeno di Olivia Moultrie | professionista a 13 anni

#QCC – Quelli che il Calcio – Ventesima puntata del 24/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Ventesima […] L'articolo #QCC – Quelli che il ...

Quelli che il Calcio - ritorno in onda senza Collovati : "Ha sbagliato - può capitare di scivolare" : Una settimana dopo il fattaccio, c’era grande attesa nel vedere come a Quelli che il calcio avrebbero (ri)affrontato il caso Collovati, sospeso dalla Rai fino al 9 marzo dopo le parole su donne, tattica e pallone pronunciate domenica scorsa.Il commento, in apertura di trasmissione, è stato affidato interamente a Mia Ceran, con Luca e Paolo che sono invece rimasti per tutto il tempo in silenzio.prosegui la letturaQuelli che il calcio, ...

Calcio - Luciano Spalletti : “Quella di Icardi è sempre un’assenza pesante”. Per l’argentino risonanza magnetica negativa : Domani l’Inter giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio: i nerazzurri hanno vinto la scorsa settimana in Austria per 0-1 ed ospiteranno a San Siro il Rapid Vienna per certificare il passaggio al turno successivo. Nella conferenza stampa della vigilia però continua a tenere banco l’affaire Icardi. Così Luciano Spalletti parla dell’assenza dell’argentino, che già a Vienna non ...

Rai : Collovati sessista - «squalificato» due puntate di «Quelli che il Calcio» : il caso di dire che per Fulvio Collovati è scattata la squalifica per due giornate, ovvero è stato sospeso da ogni attività di commentatore ed opinionista per la Rai fino a sabato 9 marzo. È la ...

Fulvio Collovati sospeso per 2 settimane da 'Quelli che il Calcio' : Roma, 19 feb., askanews, - Le scuse repentine di Fulvio Collovati dopo la frase contro le donne che parlano di tattica calcistica, 'le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno ...

Quelli che il Calcio : frasi sessiste - Fulvio Collovati sospeso per due settimane : Fulvio Collovati Due giornate di ’squalifica’ per Fulvio Collovati. L’ex campione del mondo – scrive adnKronos – salterà la prossime due puntate di Quelli che il calcio a seguito delle affermazioni, ritenute sessiste, da lui pronunciate domenica scorsa in merito alle donne che parlano di tattica calcistica. Un provvedimento esagerato, quasi quanto le dichiarazioni dell’ex calciatore. “Quando sento una ...

Collovati sospeso dalla Rai per le frasi a Quelli che il Calcio : Cartellino giallo, con squalifica, per Fulvio Collovati . L'ex difensore di Milan, Inter, Genoa e della Nazionale campione del mondo nell'82 è stato sospeso per da ogni attività di commentatore e opinionista per la Rai fino a sabato 9 marzo. Viale Mazzini ha preso questa decisione dopo le frasi pronunciate nel corso di '...

Collovati "squalificato" per due puntate di 'Quelli che il Calcio' : LEGGI ANCHE - Collovati e le donne, se l'ex campione non conosce più il suo mondo, Giulia Zonca, L'Usigrai si è chiesto 'se i responsabili del programma, la direzione e i vertici della Rai ritengano ...

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai per frasi sulle donne a Quelli che il Calcio : La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. A scriverlo è l'agenzia Adnkronos, che cita "fonti bene informate". La decisione arriva dopo le affermazioni fatte domenica scorsa dall'ex calciatore a Quelli che il calcio sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne. Collovati, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi ...

Vialli - Mancini e quella Sampdoria d'oro : viaggio in un Calcio che non esiste più : Il tracciante su punizione di Koeman, nei supplementari, decreta con la sconfitta della Samp anche fine di un mondo. Vialli va alla Juve, Boskov alla Roma, comincia una lunga diaspora. Il distacco è ...

Le frasi sessiste di Fulvio Collovati a “Quelli che il Calcio” : L'ex calciatore ha detto che quando si parla di tattica del calcio «la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare»

Quelli che il Calcio - Collovati : "Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco" : Polemiche furenti per le parole pronunciate da Fulvio Collovati domenica pomeriggio a Quelli che il calcio. L’ex calciatore, presenza fissa nel programma di Raidue, si è improvvisamente rivolto a Sara Peluso, collegata dallo stadio Castellani di Empoli.“Sara è un’amica, ma quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio” ha detto Collovati, scatenando la prevedibile reazione dei presenti.prosegui la ...