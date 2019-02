Auto | al Salone di Ginevra 2019 | Skoda svela Kamiq | il city suv tuttofare GALLERY

Auto : al Salone di Ginevra 2019 - 4 nuovi modelli ibridi plug-in per Audi [GALLERY] : 1/10 ...

Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra - cosa c’è di nuovo (e gli anniversari) : Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Secondo un’indagine condotta da Autovista Group, nel 2019 il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra si colloca al primo posto tra gli Show dedicati al settore auto nel mondo. Occhi puntati dunque sull’89° edizione che ci mostrerà i modelli del futuro. ...

Auto – Salone di Ginevra 2019 : tutti i segreti della kermesse dell’anno [FOTO] : La kermesse ginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee Fra poco meno di due settimane aprirà i battenti il Salone di Ginevra 2019, che si svolgerà dal 7 al 17 marzo e considerata la più importante manifestazione del settore Automotive. La kermesse ginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee, oltre ad essere la sede prescelta della premiazione “Car of the Year 2019“. La cerimonia di inaugurazione ...

“Scusatemi”. Poi si impicca nell’Autosalone. Massimo - 42 anni - lascia moglie e figli : Un imprenditore ciociaro si è tolto la vita nel suo autosalone ad Anagni, in provincia di Frosinone in via Giminiani, lasciando la comunità sotto choc. Massimo Caldarozzi, 42 anni, proprietario di un autosalone plurimarche, era infatti molto conosciuto nella cittadina in provincia di Frosinone. Fin dal mattino, nell’autosalone situata lungo la via Anticolana, ad Anagni, i clienti bussavano inutilmente alla porta, cercando il giovane imprenditore ...

Le Auto ibride di Casa Subaru presenti al Salone di Ginevra : Attendiamo tutti ormai con altissima impazienza il Salone di Ginevra, uno degli eventi più attesi ogni anno in Europa nel settore dell'automotive, che attrae appassionati di motori da tutto il mondo, ...

Auto storiche : al Salone Retromobile 2019 i cento anni di Citroen e non solo [GALLERY] : 1/12 Citroen 2CV. Credit AFP/LaPresse ...

International Motor Show - Anche Hong Kong avrà un Salone dell'Auto : Il polo finanziario più potente dellAsia, ma Anche la porta internazionale della Cina, con i Motori ha deciso di darci dentro che più non si può. Nella strade di Hong Kong, la città con la più alta densità di abitanti del mondo, si corre già la Formula E, a settembre, sempre in pieno centro, ci sarà una tappa del campionato mondiale di Motocross, mentre a dicembre dal 14 al 19 - prenderà vita il primo International Motor Show, un Salone ...

Monza : bancarotta fraudolenta in Autosalone - tre amministratori arrestati : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - I militari della guardia di finanza di Monza hanno dato esecuzione, questa mattina, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari di Monza nei confronti di tre persone, indagate per bancarotta fraudolenta

Monza. Auto pagate ma non consegnate da un Autosalone : La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato due fratelli imprenditori e un collaboratore, gestori di un Autosalone monzese. Le

Afragola - esplode ottavo ordigno in un mese : colpito Autosalone : È emergenza criminalità ad Afragola, dove ieri notte è stato fatto esplodere l'ottavo ordigno in poco meno di un mese. E questa volta i 'bombaroli'hanno preso di mira l'autosalone tremante, al corso ...

Orologeria di lusso : salone a Ginevra apre tra il cAuto ottimismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Fca - John Elkann in visita al salone dell'Auto di Detroit al fianco del ceo Mike Manley : Detroit - John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, è presente al salone dell'auto di Detroit. Colui che è anche presidente e Ceo di Exor, la cassaforte della famiglia...