Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch | l' annuncio potrebbe arrivare all' E3 2019 con

Xbox Game Pass potrebbe approdare anche su Nintendo Switch : Microsoft e Nintendo hanno avuto durante questi ultimi anni un buon rapporto commerciale non dando mai la sensazione di rivalità, anzi, sembra quasi che le due società siano molto favorevoli a delle collaborazioni come già dimostrato con il cross-play apprezzato dall’intera community. Secondo un’indiscrezione diffusa da Direct-Feed Games, il Colosso di Redmond starebbe lavorando a stretto contatto con l’azienda giapponese per ...

Xbox Game Pass su PlayStation 4? : Stando alle ultime indiscrezioni la riguardo, il noto servizio Xbox Game Pass amplierà i propri orizzonti in futuro.Ebbene come riporta Windows Central, Micorosft avrebbe provato negli scorsi mesi a mettersi in contatto con Sony per portare il suo noto servizio di gaming on-demand niente meno che su PlayStation 4, il suo principale competitor.Non è noto l'esito di tale approccio di MS, ma dato il silenzio che circola si può presumere che ...

Microsoft starebbe lavorando per portare Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch : Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della presentazione da parte di Microsoft di una piattaforma di sviluppo cross-platform che avverrà durante la GDC 2019 e che teoricamente aprirebbe al supporto di Xbox Live su Switch e dispositivi mobile. I nuovi rumor che vi riportiamo nella giornata di oggi sembrano aprire una nuova pagina nella sinergia tra il colosso di Redmond e Nintendo.Nella giornata di ieri vi abbiamo svelato come il noto ...

Alien Isolation - Batman Return to Arkham e The Walking Dead : Season 2 tra i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Previsto un ulteriore ampliamento per il catalogo di Xbox Game Pass che, recentemente, ha visto l'arrivo di Crackdown 3 e Shadow of the Tomb Raider.Ora, come riporta il sito ufficiale Majornelson.com, scopriamo quali sono le prossime aggiunte nel servizio di Microsoft.Domani, 21 febbraio, arriveranno Batman Return to Arkham, Headlander, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two, mentre per il 28 febbraio sono attesi The Walking Dead: Season 2 e ...

Previsioni Games With Gold di marzo 2019 - i possibili giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Siamo ormai a fine mese, e Microsoft si appresta ad annunciare i suoi Games With Gold di marzo 2019. Come tutti i fedelissimi della casa di Redmond già sapranno, si tratta di una selezione di videogiochi da poter scaricare gratuitamente tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procede al download gratuito sulla vostra console è quello di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold, esattamente come accade nella ...

Xbox Game Pass ha solo aspetti positivi? Per lo sviluppatore dell'ottimo Ashen può essere anche "un'arma a doppio taglio" : L'Xbox Game Pass è un servizio che per molti giocatori è potenzialmente una manna dal cielo. Un prezzo mensile tutto sommato contenuto e tanti giochi da provare, in certi casi sin dal lancio e dal debutto sul mercato. I numeri del servizio sono sicuramente positivi e dimostrano un nuovo modo di approcciarsi ai videogiochi che sta progressivamente prendendo piede. Ma è davvero tutto rose e fiori?Ashen è un gioco di medie dimensioni, non di certo ...

Xbox Game Pass : aumentano i consensi degli utenti : Il servizio di abbonamento, Xbox Game Pass, offerto da Microsoft continua a registrare ottimi risultati e aumentano le statistiche di utilizzo. Dettagli L’offerta di Microsoft per la propria console ha registrato, sin da subito, ottimi risultati che sono andati a crescere con il Passare del tempo. L’abbonamento per Xbox One costa 9.99$ mensili e offre un parco giochi completo e in continua espansione. Se da un lato troviamo alcuni titoli, saldi ...

Gli sviluppatori di Outward vorrebbero "più potenza" da PS5 e Xbox Scarlett per migliorare il gameplay : Molti pensano che la prossima generazione di console Sony e Microsoft non sia troppo lontana e che il 2020 sarà l'anno in cui vedremo le loro nuove macchine. Sulla base di diversi report recenti, sembrerebbe essere così. Alcuni sviluppatori stanno già lavorando su giochi di nuova generazione, mentre sembra che Sony abbia spostato il focus interno sullo sviluppo di software per PS5.Con PS5 e Xbox Scarlett sicuramente non troppo lontane, le ...

Xbox Game Pass mostra con i numeri il suo successo : Daniel Ahmad, analista presso Niko Partners, ci mostra l'andamento di Xbox Game Pass con una serie di interessanti numeri.Come riporta SMH, il servizio di Microsoft si sta rivelando vincente con una crescita importante dei giochi disponibili. Le statistiche rivelano inoltre che i giochi che entrano nella libreria dell'abbonamento ricevono subito un importante incremento nel numero di giocatori.Stando ai dati, le vendite di un franchise incluso ...

Microsoft Studios cambia nome e diventa Xbox Game Studios : Durante la giornata di oggi Matt Booty ha annunciato, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, che la divisione gaming di Microsoft Studios è stata ora rinominata in Xbox Game Studios. Annuncio Xbox Game Studios è composto da 13 team di sviluppo di giochi amati come Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo e Minecraft. I team di 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games, The Initiative, inXile Entertainment, Minecraft, Ninja ...

Addio Microsoft Game Studios e benvenuti Xbox Game Studios : Addio Microsoft Game Studios, benvenuti Xbox Game Studios. Microsoft ha annunciato un cambio di brand per la divisione gaming interna della compagnia che comprende al suo interno tutti gli studi e le organizzazioni first-party legate ai videogiochi.Come riportato da Engadget, la decisione non comporta grandi cambiamenti nell'organizzazione ma si tratta soprattutto di una mossa per rinforzare ulteriormente il marchio Xbox come sinonimo di ...

Crackdown 3 e Shadow of the Tomb Raider sono in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha svelato i titoli che saranno resi disponibili agli abbonati Xbox Game Pass a febbraio. Tra i giochi troviamo Crackdown 3, Shadow of the Tomb Raider e altro ancora, segnala EuroGamer.net.Crackdown 3 è ovviamente il più nuovo del gruppo e si unisce (come nel caso di tutti i titoli Microsoft first party) a Xbox Game Pass lo stesso giorno in cui verrà lanciato, il 15 febbraio. Prima dell'arrivo di Crackdown, tuttavia, il 7 febbraio ci ...

Xbox Game Pass prepara una sorpresa ai fan - un grande titolo annunciato il 5 febbraio? : È un momento molto caldo per quanto concerne Xbox, con i capoccia della divisione legata ai videoGames di Microsoft che hanno messo pesantemente in moto l'inventiva per provare a colmare il gap che allo stato attuale c'è con la console di casa Sony. Chiaramente di lavoro da fare ce n'è tanto, ma nessuno sembra scoraggiarsi all'idea, e la prima dimostrazione è arrivata proprio nella giornata di ieri con i rumor che parlano del possibile (per non ...

Tomb Raider : Definitive Edition si aggiunge al catalogo di giochi disponibili su Xbox Game Pass : Il catalogo di Xbox Game Pass continua ad aggiornarsi con apprezzatissimi giochi.Dicembre 2018 è stato un mese ottimo per il servizio perché giochi come Ashen, Below, Mortal Kombat X e altri titoli di alto profilo sono diventati parte dell'abbonamento. Tuttavia, sembra che gennaio sarà un mese ancora più grande. Come segnala Windows Central, Xbox Game Pass ha aggiunto Tomb Raider: Definitve Edition al suo catalogo. Il gioco vede la celebre Lara ...