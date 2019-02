L' Italia delle barbarie e dell' odio | l' involuzione di una nazione

Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech Italiane - +2 - 58% - - seduta effervescente per Exprivia : Molto positiva la giornata per il comparto tecnologico a Milano , che sorpassa l' indice tecnologico dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 490. ...

Enna : in vista delle Europee 'Laboratorio politico' con forte intesa tra Forza Italia e UDC : 'Oggi in linea con l' azione politica del commissario regionale Miccichè ha detto Salvo Campione occorre promuovere una politica inclusiva che faccia ritrovare la passione per la partecipazione ...

Spagna - ingegnere. ‘In Italia i voti contano più delle capacità. Qui e in Irlanda la gavetta non c’è : ottieni quello che meriti’ : Qualche anno fa Luca Longo fu intervistato dalla tv France2: “Facevo un servizio che si chiamava Perché l’Italia investe molto nel formare bene i giovani, per poi lasciarli scappare?“, ricorda. In questa frase è racchiusa tutta la sua storia. Luca ha 32 anni, è ingegnere informatico e ha origini siciliane. È andato via dall’Italia subito dopo la laurea, girando per l’Europa (Dublino, Berlino e ora Palma de Mallorca). Oggi lavora come ...

Sci di fondo - team sprint femminile : Italia prima delle eliminate : Sci di fondo, team sprint femminile: l’Italia è stata eliminata anche a causa di una sfortunata caduta di Greta Laurent Mondiale sfortunato per Greta Laurent. L’azzurra è caduta nella semifinale della team sprint e Lucia Scardoni non è riuscita a recuperare il tempo perso accidentalmente dalla compagna, così l’Italia ha chiuso al quinto posto la propria batteria dietro Svezia, Norvegia, Finlandia e Germania ed è rimasta ...

VIDEO Italia-Irlanda 29-27 - Sei Nazioni rugby femminile : gli highlights della partita - impresa delle azzurre! : L’Italia ha compiuto una vera e propria impresa sconfiggendo l’Irlanda per 29-27 nel match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby femminile. Le azzurre hanno battuto le Verdi per la prima volta nella storia e hanno ipotecato almeno il terzo posto finale nel prestigioso torneo visto che hanno già avuto la meglio sulla Scozia e hanno pareggiato col Galles. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Italia-Irlanda ...

Sei Nazioni femminile 2019 : Italia-Irlanda 29-27. Grande vittoria delle azzurre a Parma - il terzo posto finale è più vicino : Storico successo dell’Italia contro l’Irlanda nel Sei Nazioni femminile di rugby: dopo 12 sconfitte consecutive nel torneo contro le Verdi, le azzurre vincono per 29-27 al termine di una sfida tiratissima e inanellano il settimo risultato utile consecutivo. Italia al comando della classifica per una notte, ma, cosa più importante, ad un passo dal terzo posto finale. Questa sera infatti le nostre atlete conquistano anche il punto di ...

Va a picco l’Italia grillina : crollano i consumi delle famiglie : Allarme rosso. I consumi delle famiglie rallentano più del previsto nel 2019. I dati emergono dalle previsioni macroeconomiche elaborate da

Rating - la pagella di Fitch : l’Italia delle imprese “salva” il Paese dalla bocciatura : Italia promossa per il basso debito privato, la competitività delle imprese cresciuta nel 2018 nonostante le difficoltà e per il surplus delle partite correnti trainato dall'export. E bocciata per i rischi sugli obiettivi di deficit, la probabile risalita del debito pubblico e per una politica che aggiunge incognite invece di toglierle...

Toninelli re delle figuracce : 27 cantieri bloccati in Italia : "Non c'è una sola opera bloccata in questo paese. C'è soltanto la Tav sospesa". Nessun dubbio da parte del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che regala ai cittadini granitiche certezze. Peccato che siano del tutto infondate. Possibile che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non sappia che ci sono almeno 27 opere bloccate sparse lungo la nostra penisola? Possibile che il responsabile del dicastero che si occupa ...

Studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in tutta Italia : si inizia lunedì in Emilia-Romagna : Sono quasi 3500 gli Studenti delle scuole superiori di tutta Italia che, in contemporanea con i loro coetanei di tutto il mondo, tra il 25 febbraio e il 14 aprile potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici che lavorano al CERN, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). I ragazzi si recheranno nelle università, a partire da quelle dell’Emilia Romagna ...

Italia-Ungheria - il risultato delle qualificazioni ai Mondiali 2019 in diretta LIVE : Venerdì 22 febbraio dalle 19.45 Italia-Ungheria diretta Sky Sport Uno con studio pre e post partita - di Redazione SkySport24 09:08 I convocati dell'Ungheria #4 András Ruják 1988 1.89 G ...

Il calo delle nascite in Italia : #OpenSenato Venerdì 22 febbraio 2019, ore 15:00 Sala Zuccari, Palazzo Madama Convegno in diretta WebTv2 e Youtube2 Perché in Italia nascono sempre meno bambini ? Quali problematiche sottendono il calo demografico nel nostro paese ? Conciliazione dei tempi, problemi economici, perdita di prospettive, difficoltà di trovare abitazioni adeguate, difficoltà a mantenere e gestire una famiglia e/o una proprietà ? Sono solo alcuni degli ...

Migliora - di poco - l'indice di soddisfazione - Italiani contenti delle condizioni di vita : ROMA - Nei primi mesi del 2018, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere leggermente dopo la stasi registrata nel 2017. La stima della quota di persone di 14 anni e ...