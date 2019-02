Fiamme in un palazzo a Milano

Incendio a Milano - Fiamme in un palazzo in via Turati Evacuate centinaia di persone : Il rogo è partito dall’ultimo piano dello stabile nel cuore di Milano. Secondo le prime indicazioni nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco. Traffico in tilt

Catania - Fiamme in un palazzo : persone sui balconi. In corso l’intervento dei vigili del fuoco : I vigili del fuoco a Catania stanno intervenendo per trarre in salvo alcune persone che si sono rifugiate sui balconi di uno stabile di viale Moncada, nel quartiere di Librino, per sfuggire ad una elevata quantità di fumo sviluppatosi da un incendio di un’abitazione al settimo piano del palazzo. Sul posto due squadre di pompieri con autobotti, autoscala e carro logistico. Finora non vi sono notizie di danni a persone. L'articolo Catania, fiamme ...

Parigi - palazzo in Fiamme nella notte : 10 morti - anche un bambino. Donna fermata per incendio doloso : Si aggrava il bilancio dell'incendio che ha colpito un edificio a Parigi: i morti sono dieci, secondo quanto reso noto dalla procura di Parigi a Franceinfo e France 3. Tra loro un bambino...

Palazzo in Fiamme a Parigi : sono 10 i morti e 36 i feriti : Nella notte tra lunedì e martedì in un Palazzo di otto piani, situato nel 16esimo arrondissement di Parigi, è divampato un incendio che ha strappato la vita a 10 persone, tra le quali vi è anche un bambino, procurando anche 36 feriti, di cui uno è in gravi condizioni. Una donna che viveva nell'edificio è stata fermata con l'accusa di essere l'artefice del rogo, infatti per gli inquirenti si tratterebbe di un incendio doloso. Le fiamme hanno ...

Parigi - palazzo in Fiamme nella notte : 10 morti e 36 feriti - arrestata una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

Parigi - palazzo in Fiamme nella notte : almeno 8 morti e 31 feriti - arrestata una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

Parigi - palazzo in Fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - arrestata una donna : Incendio in un edificio di otto piani nel 16esimo arrondissement. Tra i feriti anche due vigili del fuoco

Parigi - palazzo in Fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - fermata una donna per incendio doloso : Sono 8 i morti nell'incendio di un palazzo di otto piani a Parigi. Lo riferiscono i media francesi, che citano la procura della capitale, mentre «Le Parisien» scrive che gli...

Palazzo in Fiamme nella notte : almeno 7 morti e 30 feriti a Parigi : Bilancio pesantissimo e provvisorio: almeno sette persone sono morte in un incendio divampato in un Palazzo di otto piani a...

CATANIA - INCENDIO IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE Fiamme/ Ultime notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione

Catania. Incendio in un palazzo in via Di Prima : persone bloccate tra le Fiamme : Sabato da incubo in via Di Prima dove alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un palazzo. Nello stabile è

Parigi - esplosione in zona Opera : nessuna vittima ma diversi feriti - palazzo in Fiamme : Una tremenda esplosione ha scosso questa mattina all'alba il quartiere intorno al teatro dell'Opera a Parigi, precisamente in rue de Trevise. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla capitale francese, pare che a provocare la deflagrazione sia stato un incendio sviluppatosi in un panificio della zona, ma ovviamente le cause sono ancora in corso di accertamento e le notizie frammentarie per avere un quadro chiaro di come siano andati i ...

Parigi - forte esplosione in centro. Ci sono feriti : palazzo in Fiamme vicino all'Opera : Una forte esplosione è stato udita nel nono arrondissement di Parigi. Lo riferisce la polizia. Ci sono feriti. In fiamme un palazzo vicino all'Opera, secondo alcune testimonianza su Twitter. Si teme possa trattarsi di un attentato. Leggi anche: "Rischiate esercito di kamikaze". L'incubo islamico sug

Parigi - fortissima esplosione nel quartiere Opéra : palazzo in Fiamme : esplosione a Parigi, dove un palazzo sarebbe in fiamme nel quartiere dell'Opera. Sembra il boato sia avvenuto in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere....