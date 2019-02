Elezioni Sardegna | Matteo Salvini | “Pd perde e stappano chapagne | contenti loro…”

Elezioni regionali in Sardegna 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 47,84% , 1623 sezioni su 1840, delle preferenze, il candidato del centrodestra Christian Solinas è il nuovo governatore della Regione. "Ha vinto la Sardegna", sono state le sue prime parole. ...

Elezioni Sardegna - Salvini su Di Maio : “Non serve che lo conforti io…” : Le Elezioni in Sardegna segnano un’altra vittoria per il centrodestra, Salvini sorride Di Maio no, il leader della Lega a breve sentirà il grillino Con il voto in Sardegna “a livello nazionale non cambia nulla. Il Governo non è a rischio”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini a margine di un convegno alla … L'articolo Elezioni Sardegna, Salvini su Di Maio: “Non serve che lo conforti io…” proviene da ...

Salvini ospite alla Luiss dopo le Elezioni in Sardegna : 'Riconvocherò i pastori a breve' : È un Matteo Salvini raggiante quello che ha parlato nel pomeriggio nell'Aula Chiesa della Luiss Guido Carli di Roma, in occasione di un convegno promosso dall'ateneo romano riguardante le infiltrazioni mafiose nel settore agricolo. Il leader della Lega ha avuto anche modo di commentare i risultati elettorali provenienti dalla Sardegna, che hanno visto il centrodestra unito vincere le elezioni con un distacco considerevole sul centrosinistra. ...

Elezioni Sardegna - frammentazione enorme : Lega lontana dal 30% : Pd e Lega si disputano il posto di partito più votato della Sardegna. Tutti e due con percentuali abbastanza basse rispetto ai normali standard. Intorno al 12 e rotti o al massimo - ma si vedrà a fine ...

Elezioni Sardegna - Salvini : la Lega vince 6-0 sul Pd. Meloni : si avvicina la fine del governo : 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i ...

Elezioni Sardegna - bufera sugli exit poll. Pd e FI attaccano la Rai : soldi buttati per fake news : È bufera sugli exit poll Rai per le regionali in Sardegna. Diffusi ieri sera dopo la chiusura dei seggi, alle 22, davano Cristian Solinas e Massimo Zedda testa a testa. Ma il giorno dopo il quadro è ...

Risultati Elezioni Sardegna 2019 : i consiglieri regionali eletti. Dati liste : Risultati elezioni Sardegna 2019: i consiglieri regionali eletti. Dati liste Assodata la vittoria del centrodestra alle elezioni Sardegna 2019 vanno valutati i voti alle singole liste. E poi all’interno delle singole liste le preferenze dei candiDati al consiglio regionale. Il ritardo con cui si procede allo spoglio non consente ancora di delineare uno scenario preciso. Al momento – con i Risultati ancora non definitivi – ...

Elezioni Sardegna - Salvini : “Nessun flop della Lega - mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra” : Promettendo ai pastori sardi di risolvere la crisi del latte ovino in 48 ore “ho peccato di ottimismo”, ha detto Matteo Salvini alla Luiss. Poi infastidito dalle domande dei cronisti, ha dialogato con gli studenti sul voto in Sardegna. “La Lega non è andata bene nel voto regionale della Sardegna? Mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra, poca roba. In Sardegna abbiamo vinto contro la sinistra, ora governiamo sei ...

Elezioni Sardegna 2019 - risultati in diretta : Solinas avanti - Zedda riconosce la sconfitta - crolla il M5s : La Sardegna ha scelto il suo prossimo presidente: un voto regionale, ma anche un test nazionale. Spoglio a rilento ma le...

