Conseguenze enormi dallo scandalo degli abusi sessuali per il ruolo e la vita della Chiesa

huffingtonpost

: @LaviniaBLR @dinunziogio Sarà una inconscia vendetta nei confronti dei suoi genitori che si dimostrarono incapaci d… - HeldGabriela : @LaviniaBLR @dinunziogio Sarà una inconscia vendetta nei confronti dei suoi genitori che si dimostrarono incapaci d… - GiordanoGiusti : A #Roma alberi enormi vengono giù come se nulla fosse. Qui altezza Circolo Canottieri Aniene (Acqua Acetosa), fortu… - aura67422491 : Ne avremo tanti, anche sulle proposte più assurde, dovranno ammetterli, dovremo pagarli e andare, ci saranno astens… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Lonellacattolica rappresenta un capitolo nella storia delle sfide portate dalla modernità al fenomeno religioso istituzionalmente organizzato. Sull'orizzontecrisisi possono intuire infattia lungo termine per ile la: l'effettoculturatrasparenza eresponsabilità sulla religione organizzata; la capacitàdi gestire la psicologia dell'indignazione sfogata sui social media; una epocale rinegoziazione delle relazioni trae stato.Nella storianellacattolica, il vertice in Vaticano del febbraio 2019 rappresenta un momento importante. Se la storia del sex abuse crisis nellacattolica come crisi globale deve ancora essere scritta, papa Francesco ha inaugurato una nuova fase, aperta non ...