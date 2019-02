Antonio Di Pietro | sentenza brutale sui grillini | Incapaci di intendere e

Carmen di Pietro e Antonio Rivano : è (già) finita "Abbiamo deciso di lasciarci" : "Abbiamo deciso di lasciarci" poche parole, fulminanti come Carmen di Pietro ci ha abituato a sentire data la sua nota schiettezza, la breve relazione con il modello e attore Antonio Rivano è già arrivato al capolinea, lo dice con un sorriso accennato alle telecamere di Pomeriggio cinque, oggi 15 febbraio 2019.Un San Valentino senza gloria per la showgirl ed ex gieffina che aveva ritrovato la felicità nell'uomo conosciuto ad una cena con ...

Antonio Di Pietro - contadino social : «La mia nuova vita - da youtuber del trattore» : Antonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di PietroAntonio Di Pietro«Ho fatto una scelta di campo». Durante la sua carriera politica, Antonio Di Pietro lo ha ripetuto parecchie volte. Stavolta però i campi sono quelli veri, di terra, che ha ...

Antonio Di Pietro - l’ex pm di Mani Pulite ora fa il contadino-youtuber e dà consigli ai giovani sulla vita nei campi : L’ex magistrato simbolo di Tangentopoli, Antonio Di Pietro, ha abbandonato tribunali e aule del Parlamento per darsi all’agricoltura. Per la precisione fa il contadino – youtuber. L’ex magistrato ha creato infatti “La Terra è uguale per tutti”, un programma in cui dà consigli ai Millenials, cercando di convincerli a tornare alla terra. Compresa la figlia che, nonostante la sua laurea alla Bocconi, viene ...

Antonio Di Pietro - lo youtuber del trattore : l'ex pm sbarca su Pop Economy : Su Pop Economy sbarca un protagonista d’eccezione: Antonio Di Pietro. Sebbene per l’anagrafe non sia più un millenials, dopo essere stato Pubblico Ministero e politico, oggi Di Pietro si è rimesso in gioco, ricominciando da zero con una nuova attività: quella del neo coltivatore diretto. Come dimost

Antonio Di Pietro - da Mani pulite a Youtuber del trattore : È stato operaio in GerMania, magistrato nel pool ‘Mani pulite’, ministro, fondatore e capo di un partito. Oggi Antonio Di Pietro sbarca su Pop Economy (piattaforma multimediale dedicata ai giovani) con la sua nuova attività: neo coltivatore diretto. Antonio Di Pietro è ‘Youtuber del trattore’ in La terra è uguale per tutti, trasmissione in cui affronta questioni legate all’agricoltura mostrando come la terra ...

Matteo Salvini - Antonio Di Pietro a sorpresa su Diciotti e migranti : "Perché non è da processare" : "Non condivido quello che Matteo Salvini ha fatto, ma non lo processerei". Antonio Di Pietro a sorpresa si scopre difensore del ministro degli Interni sul caso Diciotti, "anche se avesse avuto interessi politici personali". Intervistato da Radio Cusano Campus, l'ex magistrato e ministro nei governi

Matteo Salvini - Antonio Di Pietro a sorpresa su Diciotti e migranti : 'Perché non è da processare' : 'Non condivido quello che Matteo Salvini ha fatto, ma non lo processerei'. Antonio Di Pietro a sorpresa si scopre difensore del ministro degli Interni sul caso Diciotti , 'anche se avesse avuto ...

Antonio Di Pietro - raptus a L'aria che tira : "Perché Salvini sposta i migranti" - sconcerto in studio : "sposta migranti di qua e di là". Antonio Di Pietro dà in escandescenze a L'aria che tira. Ospite in studio di Myrta Merlino a La7, l'ex leader di Italia dei valori dice la sua sullo sgombero del Cara di Castelnuovo che tante polemiche ha sollevato negli ultimi giorni, con tanto di eclatante protest

Non è l'arena - Antonio Di Pietro impazzisce contro Nunzia De Girolamo : urla come un matto e insulta : Altissima tensione a Non è l'arena, il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti su La7. In studio si torna a parlare del caso delle sorelle Napoli di Mezzojuso, le donne minacciate dalla camorra. E sulla vicenda scoppia un'aspra polemica tra Nunzia De Girolamo ed Antonio Di Pietro.

Luigi Di Maio come Antonio Di Pietro - "il M5s farà la fine di IdV. Salvini se li sta mangiando" : "Un altro tradimento". Costa carissimo al Movimento 5 Stelle il sì alle trivellazioni partito dal Ministero dello Sviluppo ("Tecnico, è una porcata del precedente governo", si è difeso Luigi Di Maio). La base grillina, imbottita di oltranzismo ecologista, non può digerire il nuovo schiaffo dei verti