Sardegna | chi è Zedda | candidato del centrosinistra

Sardegna - sale l'affluenza alle 12 : cosa c'è dietro al dato - chi può iniziare a godere : Voto ad alta tensione in Sardegna, su cui pesa la protesta dei pastori per il prezzo del latte troppo basso. Voto attesissimo, insomma, e non solo per le ripercussioni che può avere sul governo il probabile trionfo leghista e l'altrettanto probabile nuovo flop del M5s. E il fatto che il voto fosse a

Elezioni in Sardegna : al voto fra tensioni e un occhio agli equilibri nazionali : Il voto per le Elezioni regionali in Sardegna si è aperto oggi, domenica 24 febbraio, alle ore 6.30. Gli elettori dell'isola, potranno recarsi alle urne fino alle ore 22 per scegliere il loro candidato alla presidenza del Governo regionale sardo. Elezioni regionali Sardegna: chi sono i candidati I candidati in corsa per guidare la prossima giunta regionale in Sardegna sono 7. Tra i nomi spicca l'attuale Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, 43enne ...

Sardegna al voto : chi sono i candidati alle regionali : Oggi, domenica 24 febbraio, si vota in Sardegna. I sardi eleggeranno il presidente di Regione. La sfida è tra i

Luigi Di Maio - in Sardegna rischio doppio : voti dimezzati e finire dietro anche al Pd : Potessero, queste in Sardegna e le prossime elezioni regionali , in Basilicata, che si terranno prima delle Europee, i grillini le salterebbero a piè pari. Dopo la scoppola subita in Abruzzo appena ...

Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna - parla dei pastori e polemizza su Salvini : Luigi Di Maio chiude ufficialmente la campagna elettorale per le regionali della Sardegna. “Anche io sto con i pastori, ma non si può risolvere tutto in 24 ore” “Stiamo parlando di 60 candidati contro 1600: queste persone qui hanno deciso di metterci la faccia, senza voltagabbana e senza impresentabili. Lunedì entreremo per la prima volta … L'articolo Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna, parla dei pastori e ...

Latte - 10 pastori indagati in Sardegna per i blocchi stradali : A un giorno dalle elezioni regionali sarde sono oltre dieci pastori indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del Latte in Sardegna. La notizia, anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata all'ANSA dalla Procura. I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui. In alcuni casi viene ...

Sardegna - 10 pastori indagati per i blocchi Solidarietà mette ali a vendita pecorino In dieci giorni gli acquisti saliti del 10% : Alla vigilia delle elezioni in Sardegna la rivolta del latte ha una svolta giudiziaria. La Procura di Nuoro ha indagato oltre dieci pastori per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di protesta per il prezzo al litro. La notizia, anticipata dal quotidiano L’Unione Sarda, è stata confermata dalla Procura. I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui. In alcuni casi ...

Risultati regionali Sardegna 2019 - chi ha vinto le elezioni e consiglieri eletti : Risultati regionali Sardegna 2019, chi ha vinto le elezioni e consiglieri eletti Domenica 24 febbraio 2019 è il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Gli elettori sardi saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio Regionale ed eleggere il nuovo Governatore. Si vota dalle 7 alle 22, ma lo spoglio non comincerà subito dopo la chiusura delle urne, bensì la mattina dopo. Lunedì 25 febbraio si conosceranno quindi i Risultati delle ...

Regionali Sardegna : si chiude campagna elettorale. Centro destra unito tenta il bis : Dopo il successo ottenuto in Abruzzo il Centrodestra si presenta nuovamente unito, in un territorio in cui alle ultime politiche il Movimento cinque stelle era risultato protagonista assoluto. Resta l'...

Elezioni Sardegna. Droga - concussione - peculato : ecco perché 5 candidati sono impresentabili e 3 rischiano sospensione : C’è chi ha l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Chi è a processo per tentata concussione in concorso. Chi è stato condannato per peculato continuato. E la lista è lunga. sono cinque i candidati cosiddetto “impresentabili” alle Elezioni regionali in programma domenica in Sardegna, che risultano cioè non conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia, secondo la ...

Elezioni Sardegna 2019 - chi sono i 7 candidati in lizza : I riflettori sono puntati sulle Elezioni regionali in Sardegna . Dopo il boom della Lega in Abruzzo a discapito dei 5 Stelle arrivati solo terzi, domenica 24 febbraio si terrà una nuova sfida che avrà ...

Sardegna - fischi e insulti al comizio di Salvini : “Mi hanno detto stronzo e merda?”. Ecco come risponde : Matteo Salvini ha tenuto un comizio a San Gavino Monreale in vista delle elezioni regionali di domenica. Mentre era sul palco, oltre agli applausi del pubblico di simpatizzanti, all’indirizzo del ministro dell’Interno si è levato qualche fischio e qualche insulto. Lui ha reagito interagendo con i contestatori e provando a ridicolizzare il dissenso: “Mi hai detto stronzo? Oh… ma non si dice stronzo…” L'articolo ...