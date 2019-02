Vento e gelo al Centro-Sud Nel Frusinate crolla un muro | due morti 

Maltempo - raffiche di Vento e gelo. Due morti nel Frusinate. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due morti nel Frusinate. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo due persone. TUTTI GLI ...

Maltempo : gelo - Vento e neve al sud. Nel napoletano un albero cade su un auto : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una parte dell'Italia. A San Sebastiano al Vesuvio, nel ...

Gelo - neve e forte Vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un auto : IL Gelo SIBERIANO SI ABBATTE SULL'ITALIA / meteo Cronaca Il Gelo siberiano è arrivato, ma da lunedì passerà: le previsioni meteo per la prossima settimana Puglia: a Bari mercantile turco arenato, ...

Maltempo - raffiche di Vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo le due persone a bordo. raffiche di vento e neve anche in pianura. TUTTI GLI ...

Gelo - neve e forte Vento : è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un'auto : Temperature in picchiata, torna il maltempo sull'Italia. Si arena un mercantile a Bari. Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Bloccati i collegamenti con le isole campane

«Gelo e raffiche di Vento su Napoli» - de Magistris chiude scuole e cimiteri : L?amministrazione comunale di Napoli ha emanato un?ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di sabato 23 febbraio la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private,...

Vento forte e crollo temperature - torna il grande gelo in Campania : Vento forte e a tratti molto forte persistente sull'intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani. Significativo abbassamento generalizzato delle temperature ...

Meteo - in arrivo weekend di gelo su tutta Italia : neve al Nord e pioggia e Vento al Sud : Domenica di cattivo tempo su tutta Italia: secondo le previsioni di domenica 3 febbraio, ci sarà ancora neve abbondante al Nord e pioggia e vento al Sud. Le regioni in cui la situazione è da tenere sotto controllo sono in particolare Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio.Continua a leggere

Maltempo Genova : nevicata finita ora si teme gelo e Vento : “Il peggio e’ passato” dichiara il governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la nevicata che ha interessato Genova e l’entroterra, ma “ora inizia la gestione piu’ delicata e manteniamo l’attenzione molto alta perche’ con gelo e forte vento ci possono essere effetti significativi” ha aggiunto l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. A preoccupare sono il ghiaccio che ...

Gelo dalla Russia : temperature giù di 15° e allerta Vento Meteo : Il tempo resta soleggiato al Nord con qualche nebbia in pianura. Al Centro nuvole sulle regioni adriatiche. Al Sud deboli nevicate, anche a bassa quota. Dal 2 gennaio freddo e temperature in picchiata fino a sotto lo zero