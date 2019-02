Cagliari | Maran | Con la Sampdoria può essere la partita della svolta

Sampdoria Cagliari formazioni probabili - le scelte di Giampaolo e Maran : Sampdoria Cagliari formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. L’anticipo dell’ora di pranzo domenica vedrà protagoniste Sampdoria e Cagliari, una sfida che nelle ultime stagioni vede favoriti i doriani: la squadra oggi allenata da Giampaolo è imbattuta da quattro partite di […] L'articolo Sampdoria Cagliari formazioni probabili, le scelte di ...

Cagliari-Parma - Maran : “Prova di grande cuore in un momento difficile” : Cagliari-Parma 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della vittoria contro il Parma: “Oggi comunque, nel momento in cui tutto sembrava diventato più difficile, col gol loro al primo tiro e l’infortunio, siamo rimasti lucidi e siamo andati a prenderci questa vittoria, meritata […] L'articolo Cagliari-Parma, Maran: “Prova di grande cuore in ...

Cagliari-Parma 2-1 - la doppietta di Pavoletti salva la panchina a Maran : Dopo tre sconfitte consecutive, il Cagliari ritrova la vittoria battendo alla Sardegna Arena il Parma per 2-1 nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Una vittoria di cuore e di carattere per la compagine sarda, che si porta a 24 punti in classifica in una posizione ora più tranquilla. Parma

Cagliari-Parma 2-1 : super Pavoletti segna due volte e Maran respira : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA CAGLIARI, 4-3-1-2,: Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran. PARMA, 4-3-3,...

Pavoletti ci mette la testa e salva la panchina di Maran : rimonta salvezza del Cagliari contro il Parma [FOTO] : 1/20 Alessandro Tocco/LaPresse LaPres ...

Cagliari : a Maran manca l'effetto mercato : A Maran manca l'effetto mercato. Come si legge sul Corriere dello Sport , quattro dei sette acquisti fatti a gennaio non sono ancora disponibili e i tifosi del Cagliari si interrogano: finora hanno esordito solo Deiola, Desposov e Pellegrini.

Milan-Cagliari - Maran : “Condizionati dall’autogol nella prima parte” : MILAN CAGLIARI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “Siamo stati altalenanti durante i novanta minuti. nella prima parte siamo stati condizionati dall’autogol, fino a quel momento eravamo in controllo. Poi certi episodi rovinano le fasi successive e […] L'articolo Milan-Cagliari, Maran: “Condizionati ...

Milan-Cagliari - Maran : “l’episodio del primo gol ha condizionato la partita” : Sconfitta per il Cagliari nella gara di campionato contro il Milan, ecco le dichiarazioni di Maran ai microfoni di Sky Sport: “prestazione altalenante, la prima parte è stata condizionata dal primo gol, sembravamo anche in controllo, l’episodio ha condizionato anche la fase successiva e non va bene, ci sono state anche cose positive, abbiamo provato anche ad accorciare le distanze. Ci sono anche degli aspetti positivi, dobbiamo ...

Cagliari - Maran si gioca la panchina contro il Parma : i nomi del sostituto [FOTO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Cagliari - fiducia a Maran : panchina mai in discussione : Un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato e una classifica che adesso vede il Cagliari precipitare pericolosamente nelle zone calde della lotta salvezza. Formazione rossoblù che dopo la ...

Cagliari - infortunio per Birsa. Maran preoccupato : 'Non recupererà a breve' : Tre sconfitte e un pareggio nelle quattro gare disputate, infine il brutto infortunio: " Che è serio " ha ribadito Maran nel post gara ai microfoni di Sky Sport " si tratta di una doppia frattura all'...

Panchina Cagliari - Maran sulla graticola : i nomi valutati per il sostituto [FOTO] : 1/8 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Maran : "Voglio rivedere il mio Cagliari" : CAGLIARI. "L'Atalanta è il peggior avversario che poteva capitarci in questo momento, sia per il valore della squadra di Gasperini, sia per il grande momento di forma che sta attraversando". Così l'...

Cagliari-Atalanta : la sfida tra Maran e Gasperini di lunedì mette in palio punti pesanti : Dopo i quarti di finale di Coppa Italia, torna la Serie A. La 22esima giornata sarà ricca di spunti e di match interessanti sia per lotta per l'Europa che per quella per la salvezza. Tra questi c'è senza alcun dubbio quello tra Cagliari e Atalanta. La sfida tra rossoblu e nerazzurri, in programma lunedì alle ore 21, chiuderà questo turno è potrà dire senza alcun dubbio molto sul futuro della stagione delle due squadre. La classifica potrebbe far ...