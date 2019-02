Angelo Peveri | l' imprenditore che Salvini vuole fuori dal carcere

Piacenza - Angelo Peveri condannato per aver ferito un ladro : 'Mi sento un co****ne' : Angelo Peveri è stato condannato definitivamente dalla Cassazione a 4 anni di reclusione per aver colpito un ladro che si era intrufolato nella sua ditta. Intervistato da Giuseppe Cruciani nel programma radiofonico La Zanzara, ha detto: 'Come volete che mi senta? Un coglione. Chi lavora oggi cos'è? Hanno rubato 90 volte e vado io in prigione'. Angelo Peveri dovrà scontare 4 anni in prigione Rabbia e dolore, ma anche rassegnazione, nella voce ...