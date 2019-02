Amnesty International | si dimettono 7 dirigenti L' accusa è di abusi e bullismo

Si dimettono i sette manager di Amnesty International accusati di bullismo e sessismo : sette dirigenti di Amnesty international hanno dato le dimissioni dopo che un report dell'organizzazione KonTerra Group ha messo in luce il clima «tossico» che regna nella sede britannica dell'...

Abusi - sette dirigenti di Amnesty International si dimettono : Un clima che non dovrebbe esistere all'interno di una ong come Amnesty International, che in queste ore ha visto dimettersi sette importanti dirigenti del gruppo per Abusi e intimidazioni.Il clima che si respirava dentro la ong è stato tracciato da un rapporto stilato dalla KonTerra Group, in cui si evincono grossi problemi interni e "un clima di lavoro tossico". Bullismo, sessismo ed episodi di iperlavoro sarebbero all'ordine del giorno. La ...

Sette dirigenti di Amnesty International si sono dimessi per accuse di bullismo e abusi : La ricerca denuncia anche che bullismo e nepotismo minacciano la credibilità dell'organizzazione, simbolo della difesa dei diritti umani nel mondo. Il rapporto indipendente è stato commissionato ...

Amnesty International chiede l’annullamento della condanna per Davide Falcioni : Per Davide Falvioni, il reporter 35enne condannato a 4 mesi di reclusione, Amnesty International ha chiesto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, affinché in futuro i giornalisti non siano sottoposti a procedimento penale unicamente per aver esercitato il loro diritto alla libertà d’espressione"Continua a leggere

"Amnesty International è pervasa da razzismo e nepotismo" : L"organizzazione umanitaria Amnesty International è divenuta di recente oggetto di feroci critiche da parte della stampa occidentale. Tale offensiva mediatica è stata scatenata dalla pubblicazione di un dossier indipendente che ha additato l"associazione come in preda a una vera e propria "condizione di emergenza".La società di consulenza KonTerra Group ha infatti in questi giorni esposto i contenuti di un rapporto da essa realizzato ...

Amnesty International ha dei grossi problemi : Un'inchiesta avviata l'anno scorso dopo il suicidio di due dipendenti parla di un ambiente di lavoro "tossico" e di frequenti casi di bullismo

Amnesty International : le 5 campagne in difesa dei diritti umani - Sky TG24 - : Con più di 7 milioni di soci sostenitori di oltre 150 nazioni, Amnesty International opera nel mondo per la difesa dei diritti umani, contro le discriminazioni e gli abusi all'integrità fisica e morale degli individui. Ecco alcune delle più recenti campagne

Amnesty International - su Twitter per le donne un insulto ogni 30 secondi : Problematico o apertamente offensivo. Così sono stati etichettati il 7,1% dei messaggi inviati a politiche e giornaliste britanniche e americane nel 2017 su Twitter. La percentuale sembra bassa, ma con i numeri del social network fa milioni. I tweet incriminati sono 1 su 14, in totale 1,1 milioni di post, pubblicati a un ritmo di uno ogni 30 secondi secondo uno studio di Amnesty ...