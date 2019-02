Abusi sessuali nella Chiesa | il cardinale Marx | Distrutti i dossier sui

R. Kelly accusato di Abusi sessuali si è consegnato : Il rapper R. Kelly si è consegnato alla polizia di Chicago ed è stato arrestato per abusi e molestie sessuali ai danni anche di minorenni. I legali hanno ribadito come il loro assistito, nonostante si sia costituito, sia innocente, smentendo le quattro donne che lo accusano di mentire. Il cantante rischia dai tre ai sette anni di reclusione. A breve ci sarà l'udienza in cui potrebbe essere fissata la cauzione per tornare in libertà in attesa del ...

R Kelly si è consegnato alla polizia di Chicago dopo 10 capi d’accusa per Abusi sessuali (video) : dopo le accuse da parte di una dozzina di presunte vittime e un mandato di cattura firmato dal giudice della contea di Cook, un video mostra che il rapper R Kelly si è consegnato alla polizia di Chicago. La sua situazione giudiziaria è andata peggiorando con le accuse di violenza sessuale mosse da altre due donne che all'epoca dei fatti risultavano ancora minorenni. Le due donne, Latresa Scaff e Rochelle Washington, avevano rispettivamente 15 ...

R. Kelly - mandato d'arresto con l'accusa di Abusi sessuali su minori : Va avanti la bufera che vede coinvolto l'artista R&B americano R. Kelly , al secolo Robert Sylvester Kelly. Il cantante, da anni è al centro di un vero e proprio scandalo per aver commesso abusi ...

Presunti Abusi sessuali su un 13enne : indagato un 'amico di famiglia' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Vaticano - si apre il summit su pedofilia e Abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha aperto il vertice su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa, che andrà avanti in Vaticano fino a domenica e che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Bergoglio ha ricordato ai ...

Vertice sugli Abusi - tradizionalisti in piazza : "Il Papa condanni anche l'omosessualità" : "Ci sembra riduttivo organizzare un Vertice sul tema della pedofilia ignorando un problema molto più vasto, quello dell"omosessualità organizzata, all"interno della chiesa, che è alla base degli abusi stessi". Roberto De Mattei, storico ed esponente del mondo cattolico conservatore, è in prima fila, con il rosario stretto tra le dita, assieme alle altre "sentinelle" (guarda il video).Un centinaio di laici cattolici provenienti da tutto il mondo ...

Cattolici in piazza contro Abusi e omosessualità nella Chiesa : Cattolici in piazza contro gli abusi sessuali e l'omosessualità nella Chiesa. Una coalizione internazionale di laici Cattolici, denominata 'Acies ordinata', schiererà simbolicamente, oggi dalle 14 ...

Cento cattolici in piazza a Roma contro Abusi e omosessualità nella chiesa : cattolici in piazza contro "l'opposizione alla strategia del Vaticano sul tema degli abusi sessuali del clero" e contro "l'omosessualità nella chiesa". Una coalizione internazionale di laici cattolici, denominata 'Acies ordinata', schiererà simbolicamente, oggi dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro in centro a Roma, 100 persone che in piedi reciteranno il rosario o leggeranno testi della tradizione cattolica, dal vangelo al ...

Abusi sessuali - aperta inchiesta su nunzio a Parigi : Il nunzio apostolico in Francia, mons. Luigi Ventura, è oggetto di un'inchiesta per "aggressioni sessuali" da parte della procura di Parigi: è quanto scrive il quotidiano Le Monde, precisando che la ...

L’imprenditore britannico Philip Green è stato accusato di Abusi sessuali e razzismo verso i suoi dipendenti : Il ricco imprenditore britannico Philip Green – proprietario di alcune delle più famose catene di negozi del Regno unito – è stato accusato di abusi sessuali e razzismo verso i suoi dipendenti. Le accuse sono contenute in un articolo del Telegraph

Il Papa - gli Abusi sessuali e la nostra ipocrisia : Poco interesse hanno suscitato le parole di Papa Francesco che due giorni fa ha ammesso gli abusi sessuali perpetrati anche con violenza dentro la Chiesa ai danni delle suore. E non si tratta di episodi isolati ma di un segno purtroppo riconoscibile nella funzione e nel ruolo di tanti cattivi predicatori. “Preti e vescovi” si sono macchiati di questo orrido reato (oltre che per la Chiesa di un peccato mortale). Problema che viene da lontano e ...

Papa : Abusi sessuali sulle suore ci sono - ci stiamo lavorando : "Ci sono dei casi. stiamo lavorando". Così Papa Francesco, rispondendo ai giornalisti sul volo di ritorno da Abu Dhabi sui casi di stupro subiti da religiose, e in particolare citando un articolo dell'Osservatore che denuncia l'abuso sessuale delle donne consacrate nella Chiesa da parte del clero. Tema su cui qualche mese fa anche l'Unione delle Superiore generali ha fatto una denuncia pubblica. "Papa Benedetto - ha ricordato Bergoglio ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : una cameriera denuncia Iljo Keisse per Abusi sessuali : In Argentina si sta svolgendo la Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che fa parte del World Tour. In Sudamerica è però scoppiato uno scandalo dopo la disputa della seconda frazione: una cameriera di San Juan ha infatti presentato una denuncia nei confronti di Iljo Keisse per abuso sessuale. L’episodio sarebbe accaduto nei giorni precedenti alla competizione, all’esterno di un bar dove gli atleti della Deceuninck-QuickStep avevano ...

Un cardinale : "Si riconosca rapporto omosessualità - Abusi su minori" : Secondo un alto prelato vaticano ci sarebbero dei rapporti tra l'omosessualità e gli abusi sessuali sui minori che hanno coinvolto diversi chierici in giro per il mondo. L'ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, ha affermato in un'intervista al National Catholic Register, che i dirigenti della Chiesa ...