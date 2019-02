Storia di Formigoni | dalla cella di comunione e liberazione a quella di Bollate

agi

(Di venerdì 22 febbraio 2019) "Il governatore a vita della Lombardia". Così l'ex premier Silvio Berlusconi definiva ironicamente Roberto. Nato 71 anni fa a Lecco, per tutti semplicemente il 'Celeste',ha legato in modo indissolubile il suo nome alla presidenza della Regione Lombardia.Governatore per 18 anni, dal 1995 al 2013, è stato uno degli esponenti di spicco di Forza Italia e dell'intero centrodestra. L'incontro che cambia la vita diè quello con Don Giussani, che arriva poco prima di conseguire la laurea in Filosofia a Milano. Entra in(vivrà per anni a Milano in una comune ciellina dove aveva una stanza singola) e parallelamente inizia la sua attività politica iscrivendosi alla Democrazia Cristiana. Nel 1984 è eletto al Parlamento europeo e tre anni dopo diventa deputato.Nei primi anni '90 arriva Tangentopoli a ...