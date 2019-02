Scherma – Sciabola maschile e femminile | azzurri in pedana al Cairo | sette uomini nel

Scherma – Coppa del mondo di sciabola maschile : fantastico oro per gli azzurri a Varsavia : Trionfo azzurro a squadre per l’Italia nella tappa di Varsavia di Coppa del mondo maschile di sciabola Trionfo azzurro a Varsavia. L’Italia vince la gara a squadre che conclude la tre giorni polacca del circuito di Coppa del mondo di sciabola maschile, tornando sul gradino più alto del podio a distanza di venti mesi dall’ultimo successo festeggiato a Barcellona nel maggio del 2017. Il quartetto italiano, vicecampione del ...

Scherma : Cdm sciabola - Curatoli sul podio : La cavalcata dello sciabolatore napoletano si ferma solo in finale al cospetto dell'attuale numero 1 del Mondo, il 23enne statunitense Eli Dershwitz che nell'ultimo match di giornata si è imposto ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno in pedana degli sciabolatori a Varsavia : Dopo tre mesi tornano in pedana gli sciabolatori. Era addirittura dall’esordio stagionale di novembre ad Algeri che non ripartiva la Coppa del Mondo di sciabola maschile. In Algeria grandi protagonisti erano stati Luigi Samele ed Enrico Berrè che avevano chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto in una gara che ha visto anche i due coreani Ha Hansol (primo) e Oh Sanguk (terzo). La Corea del Sud è la grande dominatrice della sciabola ...

Scherma - Coppa del Mondo di sciabola femminile : Irene Vecchi sul podio - vittoria per la Francia : La tappa di Salt Lake City della Coppa del Mondo di sciabola femminile va a Cecilia Berder: Irene Vecchi sale sul terzo gradino del podio Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City a trionfare è stata la francese Cecilia Berder . La transalpina ha sconfitto in finale la russa Sofya Velikaya , che aveva a sua volta eliminato agli ...

Scherma – Coppa del mondo di sciabola : 9 azzurre nel main draw di Salt Lake City : Coppa del mondo di sciabola: 9 azzurre nel main draw della tappa di Salt Lake City Saranno nove le azzurre chiamate ad affrontare nel tardo pomeriggio di oggi gli asSalti del primo turno del main draw della tappa di Salt Lake City del circuito di Coppa del mondo di sciabola femminile. E’ il verdetto emesso nella prima giornata di gara svoltasi sulle pedane dello Utah e che è stata dedicata alla fase di qualificazione. Alle due ...

Scherma - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : seconda tappa stagionale per le sciabolatrici - presente anche Arianna Errigo : Da domani a domenica si svolgerà a Salt Lake City (USA) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Tra le oltre 160 atlete iscritte, troveremo dodici azzurre, pronte ad iniziare nel migliore dei modi questo 2019. Le punte dell’Italia saranno Rossella Gregorio e Martina Criscio. Quest’ultima proverà a proseguire la sua striscia di risultati sulle pedane statunitensi, visto che lo scorso anno a Baltimora conquistò il ...

Scherma – Sciabola femminile : la Coppa del Mondo riparte da Salt Lake City - undici le azzurre convocate : Sulle pedane statunitensi riprende il cammino della Sciabola femminile mondiale con la gara che vedrà al via oltre 160 atlete Sono arrivate nella notte a Salt Lake City le dodici azzurre della Nazionale di Sciabola femminile che da venerdì a domenica saranno impegnate nella prima tappa del 2019 del circuito di Coppa del Mondo. Sulle pedane statunitensi, riprende il cammino della Sciabola femminile mondiale con la gara che vedrà al via ...