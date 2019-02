Orologi da Oscar

gqitalia

: In attesa di scoprire i look degli #oscar2019, qui i gioielli più belli indossati dalle attrici sul #redcarpet - vogue_italia : In attesa di scoprire i look degli #oscar2019, qui i gioielli più belli indossati dalle attrici sul #redcarpet - R_Esnou : RT @vogue_italia: In attesa di scoprire i look degli #oscar2019, qui i gioielli più belli indossati dalle attrici sul #redcarpet https://t… - SaraLailee : RT @vogue_italia: In attesa di scoprire i look degli #oscar2019, qui i gioielli più belli indossati dalle attrici sul #redcarpet https://t… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il gioco dei pronostici: quel brivido a metà tra la scommessa e la soddisfazione – se indovinati – di poter chiosare con un «te l'avevo detto» ... vale ogni volta che c'è in ballo una gara e, ovviamente, un conto alla rovescia sempre più caldo. Cosa succederà domenica? Ad azzardare una risposta, come spesso accade, ci pensano i bookmaker inglesi che danno come favorito “Roma”, di Alfonso Cuarón (già vincitore con “Gravity”, cinque anni fa). E a livello di, chi sarà il re del red carpet? In questo caso, difficile fare pronostici, ma ognuna delle pellicole in gara per la statuetta più importante – quella di miglior film – si presta ad essere associata a un particolare modello. Ecco allora titoli, trame, curiosità e (segna)tempo idi questa nuova edizione degli ...