I tifosi azzurri temono il Salisburgo | ' Sorteggio? Poteva andarci meglio'

Napoli-Juventus - clamorosa protesta dei tifosi azzurri contro i bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, sarà protesta azzurra? – Ricordate la suggestiva coreografia di qualche anno fa, all’ingresso delle squadre in campo, del Vesuvio in eruzione prima di un Napoli-Juventus di campionato? O le curve ribollenti di tifo e passione in occasione di ogni match casalingo contro i bianconeri? Ebbene, tutto questo potrebbe (usiamo d’obbligo in condizionale) non […] L'articolo Napoli-Juventus, clamorosa protesta dei tifosi ...

Inter Icardi ai tifosi neroazzurri : “va amata anche se perde” : Inter Icardi – Il capitano dell’Inter Mauro Icardi affida il suo pensiero a Instagram dopo la cocente sconfitta con il Bologna. A secco in campionato da sei gare e su azione addirittura dal 29 ottobre, l’attaccante nerazzurro lancia un messaggio ai tifosi. -> Leggi anche Pagelle Inter-Bologna 0-1, highlights del tabellino del match Inter Icardi, […] L'articolo Inter Icardi ai tifosi neroazzurri: “va amata anche ...

Udinese-Napoli del 2017 : assolti tifosi azzurri : Novità importanti riguardanti i tifosi del Napoli. Il gup del Tribunale di Udine Mariarosa Persico ha infatti assolto sei tifosi del Napoli dall’accusa di avere allontanato dalla tribuna dello stadio un gruppo di piccoli calciatori di una scuola Calcio recatisi al Dacia Arena, il 26 novembre 2017, in occasione dalla partita Udinese-Napoli. L’accusa era anche quella di minaccia agli steward intervenuti per calmare gli animi, ...

Napoli - De Laurentiis conferma : “Hamsik ha chiesto di andare via” - poi tira le orecchie ai tifosi azzurri : “Volete sapere tutti cosa accadra’ con Marek, ma non parleremo di lui. Non c’e’ nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa: “voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto”. Comunque, “Hamsik ...

Inter - Icardi bacchetta i tifosi nerazzurri : “se non la ami quando perde - non amarla quando vince” : Mauro Icardi ha parlato dei fischi che hanno accompagnato la gara tra Inter e Bologna di ieri sera, il capitano non accetta alcuni comportamenti dei tifosi “Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. Se non la ami quando perde, non amarla quando vince”. Mauro Icardi, attraverso i social network, ha punzecchiato i tifosi dell’Inter, rei d’aver fischiato la squadra sonoramente ...

Scontri Inter-Napoli - convalidati gli arresti dei 3 tifosi nerazzurri : convalidati gli arresti dei tre tifosi nerazzurri fermati dopo gli Scontri nei pressi di San Siro durante Inter-Napoli: il provvedimento del gip Guido Salvini Dopo la morte di Daniele Belardinelli, il Gip Guido Salvini ha confermato gli arresti dei tre tifosi fermati a seguito degli Scontri avvenuti durante Inter-Napoli. La rappresaglia nei pressi di San Siro nel provvedimento, visionato dall’ANSA, sono stati definiti come: ...

Inter-Napoli - il questore di Milano : “Stop alle trasferte per i tifosi nerazzurri e chiusura della curva per 5 giornate” : “Richiederò lo stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino alla fine del campionato. L’Autorità di pubblica sicurezza locale lo chiede al dipartimento che a sua volta lo domanda al ministero competente. Richiederò la immediata chiusura della curva dell’Inter per cinque giornate più una di Coppa Italia fino 31 marzo 2019″. Lo ha detto in conferenza stampa il questore di Milano, Marcello Cardona, dopo gli episodi di ieri nei pressi ...