Condannato in Cassazione | Formigoni è entrato in carcere a Bollate - Foto

Maugeri - Cassazione : Formigoni Condannato : 21.24 Condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell'ambito della vicenda dei presunti fondi neri della fondazione Maugeri. Lo ha deciso la Cassazione, dopo oltre 5 ore di camera di consiglio. La decisione della Suprema Corte, nonostante la riduzione di pena (in appello sette anni e mezzo), porterà Formigoni in carcere. Respinti anche ricorsi dei coimputati.

Roberto Formigoni Condannato a 5 anni e 10 mesi in Cassazione. Andrà in carcere : È stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San Raffaele. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati.In particolare, è stata confermata la condanna a 7 anni e 7 mesi per Costantino Passerino, ex manager della Maugeri e quella a 3 anni e 4 mesi per ...

Roberto Formigoni Condannato a 5 anni e 10 mesi dalla Corte di Cassazione : Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia e già senatore è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati. Al Celeste è contestata una corruzione fatta di cene, viaggi e gite in barca. Divertimenti e anche un acquisto agevolato di una villa in Sardegna. Tutto pagato con i soldi fuoriusciti dalla casse ...

Cassazione - Formigoni Condannato a 5 anni e 10 mesi : Roberto Formigoni, per diciott'anni presidente della Lombardia, è stato condananto a cinque anni e dieci mesi. La sesta sezione penale della Cassazione, infatti, ha affrontato il ricorso del Celeste contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano gli ha inflitto lo scorso settembre sette anni e mezzo di carcere per corruzione sulle delibere della Sanità made in Lombardia. Ora, la Cassazione ha confermato la condanna ma riduce gli anni a ...

