Un fuggire transitivo

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Mi capita spesso, ultimamente, di sentire un forte senso di apatia, di sentirmi inerme dinanzi al frastuono delle notizie quotidiane, alle urla, alla banalità, al turpiloquio, alla mise en scene bieca e oscena a cui ci hanno abituato i talk show, tutti i talk show.Eppure li guardo sugli schermi di tutti i telegiornali, quelle immagini e storie che ti stuprano l'anima, quegli occhi di quegli uomini e donne che aspettano su tutte le Diciotti, o nei campi profughi. Le speranze nutrite, le attese nei luoghi comuni. L'ansia perché in questa storia ti è capitato di raffigurare l'individuo diverso, l'altro, che in fondo gli altri siamo tutti noi.L'uomo senza Stato, l'uomo abbandonato, l'uomo senza Storia, l'uomo vinto. L'essere transitorio, in questo tempo che si piega attraverso i permessi negati, e l'umanità inasprita dentro le poesie mai lette che si trovano ...