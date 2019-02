Stadio della Roma | Grancio demA | “Progetto che non sta in piedi | revocare subito

Lo Stadio della Roma divide la maggioranza grillina : Roma. A spaventare e dividere il M5s capitolino in questi giorni non c’è solo Ama. Dopo la pubblicazione del parere del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nell'area di Tor di Valle, torna in agenda lo stadio della Roma. Oggi l’Assemblea capitolina gli dedicherà un consiglio straordinario.

Sospesa seduta straordinaria Stadio della Roma : dov’è Raggi? : Roma – “Dov’e’ la sindaca? I cittadini hanno eletto Virginia Raggi”. Proteste dell’opposizione in Assemblea capitolina e subito Sospesa la seduta straordinaria sul progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. Oggetto delle rimostranze l’assenza dall’Aula della sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmataria tra l’altro della convocazione consiliare inviata ai capigruppo, che avrebbe dovuto ...

Fiorentina - Nardella : “arriverà prima lo Stadio che lo scudetto” : “Io sono una persona paziente con tutti, sono molto tenace e se dico che lo stadio lo faremo, alla fine lo faremo. Secondo me arrivera’ prima lo stadio che lo scudetto, purtroppo…”. Sono le dichiarazioni del sindaco Dario Nardella ospite negli studi di ‘Radio Toscana’. “Sono abbastanza fiducioso e soprattutto penso alla mia parte, a chiedermi se il comune sta facendo tutto quello che si e’ ...

Pelonzi : ribadiamo volontà di visionare atti inerenti Stadio della Roma : Roma – “Contrariamente all’ipotesi di distruzione di tutta la documentazione, prevista nel contratto che lega Roma Capitale al Politecnico di Torino, ribadiamo ancora una volta la necessita’ che tutti questi atti siano prima visionati dagli organi competenti dell’Assemblea capitolina che e’ a tutti gli effetti una controparte del contratto stipulato”. Cosi’, in una nota, il capogruppo del Pd del ...

Atalanta - è febbre Milan. Allo Stadio tira più della Juve : Incrocio decisivo o meno per la Champions League, lo dirà solamente il tempo. Al momento, con 15 giornate di campionato a disposizione, può ancora succedere di tutto. È ancora presto per sbilanciarsi, ...

Dalla vendita della Sampdoria all’appello alla Sindaca Raggi - Ferrero svela : “lo Stadio Flaminio? Ci penso io!” : A tutto Massimo Ferrero: Dalla vendita della Sampdoria alla ristrutturazione dello Stadio Flaminio “Io non vendo la Sampdoria e lo ripeto, non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esistono più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo Stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle“. Così il patron blucerchiato ...

Colpo del Frosinone allo Stadio Ferraris Ciofani frena la corsa della Samp - 0-1 - : Sampdoria-Frosinone, le azioni del primo tempo, Foto, Sampdoria-Frosinone, tifo e volti a bordo campo, Foto, - La cronaca del match - A riposo in svantaggio la Sampdoria che esce dagli spogliatoi è ...

Lo Stadio della Roma sì - però... : Meglio non parlarle dello stadio. “Meglio non parlarne come di un’opera autosufficiente”, corregge Maria Teresa Zotta. E non, ci tiene a precisare, perché a lei non piaccia la Roma. “Anzi – confessa la consigliera comunale del M5s, nata Matera e cresciuta a Taranto – io giallorossa lo sono da sempre

Lo Stadio della Roma e l'ultimo stadio dei trasporti : Quelli che lavoravano al fianco di Steve Jobs alla Apple a inizio anni 80 gli avevano trovato persino un nome: campo di distorsione della realtà. Era il modo, dicevano, con cui il fondatore della Mela esercitava il suo carisma riuscendo a rendere credibile e quindi possibile anche l’impossibile. Esc

Stadio della Roma - il lavoro per il figlio del consigliere Pd e i finanziamenti al politico di Forza Italia : le accuse dei pm : Quindici richieste di rinvio a giudizio nel primo filone dell’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma. Fra i destinatari, oltre all’ex capo di Eurnova, Luca Parnasi, i collaboratori del costruttore e alcuni dei politici tirati in ballo lo scorso giugno, dall’ex assessore regionale Pd, Michele Civita, al consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni, passando per il consigliere regionale berlusconiano Adriano Palozzi. La Procura di Roma, ...

Bordoni : mia persona estranea a fatti legati a nuovo Stadio della Roma : Roma – “Ho appena appreso da notizie stampa di una possibile richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti sulla vicenda dello stadio della Roma. Ribadisco in maniera chiara e forte la mia estraneita’ ai fatti evidenziando come si legge anche dalle carte che non ho avuto alcun ruolo e neanche avrei potuto averlo su tutta la vicenda”. “Sono convinto che tale aspetto verra’ palesemente chiarito ...

Stadio della Roma - Procura chiede rinvio a giudizio di Parnasi - Palozzi - Civita e Bordoni e altri 11 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'imprenditore Luca Parnasi,...