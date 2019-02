Ryanair | Antitrust sanziona la compagnia per tariffa supplementare bagagli a mano | “È un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) “Ilo acostituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo”. Con questa motivazione l’ha condannatoe Wizzair a pagare una sanzione pecuniaria, rispettivamente di 3 milioni e 1 milione di euro, per le modifiche apportate alle regole sul trasporto del trolley. Il provvedimento arriva al termine di due procedimenti istruttori, cominciati a settembre 2018, proprio quando le compagnie low-cost hanno introdotto i cambiamenti.Vietare di portare in aereo il “o agrande”, infatti, come scritto in una nota dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, è una “pratica commerciale scorretta in quanto inganna il consumatore sull’effettivo prezzo del biglietto”. Come emerso dai procedimenti, le due ...