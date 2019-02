Maxi-incendio a Dacca | almeno 45 morti

Savoia - Maxi incendio distrugge uno ski resort : almeno 2 morti e 22 feriti : Un incendio è scoppiato all'alba negli edifici di un resort a Courchevel, nella Savoia francese, che ospitano i lavoratori stagionali: almeno 2 morti . "Non si sa se le ferite dei più gravi siano dovute alle ustioni o alla caduta, dal momento che molti hanno dovuto gettarsi giù dalle finestre per salvarsi dalle fiamme". Ignote le cause.Continua a leggere

