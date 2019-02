Terremoto di 5 1 nel nord ovest della Turchia | paura a Istanbul e Smirne

Sicilia : moderata scossa di Terremoto nella notte nel messinese. Avvertita fino ad Enna : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 19 febbraio 2019, esattamente alle 04.52, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dall'INGV (istituto...

Il Terremoto "zio Ted" nella Chiesa. Affonda McCarrick - ma la macchia pedofilia non si argina più : Per quanto attesa e annunciata, la laicizzazione dell'ex cardinale McCarrick, cioè del più potente esponente della gerarchia cattolica nell'arco di trent'anni - e sotto tre Pontefici - è deflagrata oggi come una bomba. Del resto si tratta di una decisione che non ha precedenti nell'arco di due millenni cristiani. Una condanna "eccellente", anche perché Papa Francesco vuole arrivare alla Conferenza mondiale della ...

Giappone - allarme degli esperti : rischio di Terremoto devastante nel nord del Paese : Gli esperti di geofisica Giapponesi hanno lanciato l’allarme: cambiamenti osservati nella fossa delle Curili (una fossa oceanica situata nell’oceano Pacifico settentrionale) fa temere che un devastante terremoto possa colpire la costa est dell’isola di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali del Giappone. Le variazioni, riporta l’Asahi shimbun, sembrano essere simili a quelle osservate prima del ...

Forte scossa di Terremoto nell'Atlantico - avvertito alle isole Azzorre : Una scossa di terremoto di Forte entità è stata registrata oggi 14 febbraio 2019, esattamente alle 20.47, nel cuore dell'oceano Atlantico centrale, a largo dell'arcipelago delle Azzorre. Stando ai...

Terremoto Puglia - scossa nella costa : paura a Brindisi [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Ingv : Terremoto oggi nel mar Ionio Meridionale : Ingv: una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata oggi nel mar Ionio Meridionale e precisamente nel mare tra Siracusa e Catania

Due forti scosse di Terremoto nel Golfo del Bengala - paura in India : Due forti scosse di terremoto sono state registrate nel Golfo del Bengala: il primo evento, magnitudo 5.2, è stato seguito pochi minuti dopo (01:39 UTC) da una scossa magnitudo 4.9. I terremoti hanno avuto epicentro in mare ma sono stati avvertiti ed hanno scatenato il panico nelle località di Porur e Chennai. Non è stata diramata l’allerta tsunami e non si registrano danni. L'articolo Due forti scosse di terremoto nel Golfo del Bengala, ...

Le notizie del giorno - Nuovo Terremoto nel campionato di Serie B : terremoto nel campionato di Serie B che rischia di portare clamorose conseguenze già nella stagione in corso. Nel dettaglio è finito nel mirino lo Spezia, nella giornata di oggi infatti è stata applicata la misura cautelare interdittiva per un anno nei confronti dell’amministratore delegato Luigi Micheli, il presidente Stefano Chisoli ed anche il presidente della società dilettantistica spezzina Valdivara Cinque Terre. ...

Terremoto di magnitudo 3.2 nell’Adriatico - epicentro al largo del Gargano : paura a Vieste [MAPPE] : 1/5 ...

Scossa di Terremoto nel Mar Adriatico : avvertita sul Gargano fra Peschici e Vieste : Una Scossa di terremoto è stata avvertita sul Gargano, nella Puglia settentrionale, alle ore 20.00. Dalle rilevazioni dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto è...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 nell'Aquilano : PESCARA - Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno alle 9.15 all'Aquila, Avezzano, L'Aquila,, a Campotosto e nei comuni limitrofi, ma anche in zone più lontane dell'Abruzzo come Pescara. La ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 nell'Aquilano : Non si segnalano danni, gli studenti sono usciti da scuole e università. Altro sisma in Valle d'Aosta

Terremoto nel Centro-Italia - scossa di magnitudo 3.6 nella zona dell’Aquila : Una scossa di Terremoto è stata registrata pochi minuti dopo le nove nel Centro-Italia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa, di magnitudo 3.6, ha avuto come epicentro Pizzoli, comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Diverse le segnalazioni apparse sui social.Continua a leggere

Grecia : forte scossa di Terremoto nella notte - epicentro sulla costa di Kastrosikia. Tremori in Salento : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 5 febbraio 2019, esattamente alle 03.26, nel mar Ionio orientale in corrispondenza delle coste della Grecia. Stando ai dati giunti dai...