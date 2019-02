Si sveglia nel suo letto con le ossa fratturate ma nessuno sa perché | cosa è emerso dagli

Padova - il padre cerca di svegliarlo ma lui non risponde : David è morto a 16 anni nel sonno : Lutto a Padova e nel mondo dell'atletica giovanile per la morte di David Cittarella, 16 anni: a scoprire il suo corpo senza vita è stato il padre, che voleva svegliarlo per andare a scuola. Forse un malore la causa del decesso, avvenuto nel sonno: "Una di quelle notizie che non vorresti mai comunicare".Continua a leggere

Tutto è pronto per il funerale - ma il pensionato si risveglia : paesino nell'Avellinese grida al “miracolo” : Bizzarra storia a lieto fine quella accaduta a Avellino, dove un uomo, morto, si è poi risvegliato lasciando tutti senza parole. Mario Lo Conte, pensionato 74enne di Montecalvo Irpino, era stato ricoverato in gravissime condizioni e sembrava non ci fosse nulla da fare. Inaspettatamente, invece, l’anziano ha riaperto gli occhi. Nel paesino sono in molti oggi a gridare al “miracolo”. I familiari avevano appena deciso di ...

Juve - la sveglia di Agnelli. Allegri ha cinque problemi : E' stato un 3-0 netto, quasi mai in discussione quello dell'Atalanta con la Juventus. Soprattutto, si è vista una squadra con diversi problemi a venti giorni dalla partita dell'anno, in trasferta ...

Paura in Guatemala : si risveglia il Volcan de Fuego - serie di esplosioni nel cratere : Paura in Guatemala dove si è risvegliato il Volcan de Fuego. Una serie di forti esplosioni, fra 15 e 25 l’ora, sono avvenute oggi nel cratere del vulcano che da alcune settimane registra una crescente attività. Lo riferisce la tv Guatevision di Città del Guatemala. L’Istituto sismologico guatemalteco sta svolgendo un attento monitoraggio del fenomeno, ha aggiunto l’emittente, precisando che ad occhio nudo si può osservare una ...

Eclissi - sveglia all’alba per la super luna rossa : il cielo è uno spettacolo. La prossima nel 2028 : È stato il primo spettacolo astronomico dell’anno, l’Eclissi lunare avvenuta all’alba di questa mattina 21 gennaio. L’Eclissi che ha tinto la luna di rosso è cominciata alle 06.12 del mattino L'articolo Eclissi, sveglia all’alba per la super luna rossa: il cielo è uno spettacolo. La prossima nel 2028 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eruzione nel sudest del Giappone : si risveglia il vulcano Shindake - emessa allerta [GALLERY] : 1/6 ...

Dichiarata morta - si sveglia nella cella frigorifero dell'obitorio - ma muore per ipotermia : Una donna di 62 anni è stata trovata viva in obitorio da un dipendente. Poco dopo però è morta a causa dell'ipotermia. La vicenda è accaduta in Russia e la polizia sta indagando per individuare eventuali responsabili di una morte che, a parere dei medici, poteva esser evitata.Tutto ha avuto inizio a una festa. La donna aveva bevuto in compagnia dei parenti, a un certo punto si era accasciata a terra e sembrava non ...

Russia : donna creduta morta si sveglia nella cella dell'obitorio - ma l'ipotermia la uccide : E' una vicenda davvero inconsueta quella che arriva dalla Russia, precisamente da Vasilyevka. Una donna di 62 anni infatti è stata creduta morta, anche aveva solo perso i sensi. La vittima si è sentita male durante una serata trascorsa in allegria, e in quel frangente, come informa la stampa locale, aveva smesso di respirare. Immediatamente i presenti hanno chiamato i soccorsi, che tempestivamente sono giunti sul luogo del fatto di cronaca. ...

Creduta morta e portata in obitorio si sveglia nella cella frigo. Ma l'ipotermia la uccide : Una vicenda che mette i brividi ha sconvolto gli abitanti di una cittadina della Russia. Una donna di 62 anni dopo essere stata dichiarata morta è stata trasferita in una cella frigorifero dell'...

Mamma trova il figlio morto nel letto : era andato a svegliarlo affinché andasse al lavoro : Alfredo Rostini Del Greco, un operaio di 46 anni di Guardiagrele, in Abruzzo, è stato trovato morto nel suo letto nella casa in cui viveva insieme alla Mamma.Continua a leggere

Martina Giannone infermiera in ospedale a Cefalù : "Lavoro nel reparto dove mi svegliai dopo un mese dal coma" : "Lavoro nel reparto dove mi svegliai dopo un mese dal coma". A dirlo è Martina Giannone, 27 anni, infermiera all'ospedale Giglio di Cefalù. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. E afferma: "Ho scelto io di lavorare in questo reparto perché voglio dare quello che ho ricevuto".Aveva 17 anni quando rimase vittima di un incidente in auto con dei coetanei. Il compagno di liceo al suo fianco morì sul ...

Treviso - la fidanzata lo sveglia di notte ma lui non risponde : 37enne muore nel sonno : L'ennesima tragedia in questi ultimi giorni del 2018 si è verificata in provincia di Treviso, precisamente nel piccolo comune di Roncade, e riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. Si tratta del decesso di Matteo Zennaro, un trentasettenne originario di Venezia, deceduto nel cuore della notte all'interno della sua stanza in affitto che aveva preso dopo il trasferimento per lavoro nel trevisano. Secondo quanto riferito dal noto ...

La fidanzata lo sveglia di notte ma lui non risponde : Matteo muore nel sonno a 37 anni : Matteo Zennaro, 37 anni, è morto mentre si trovava in una stanza in affitto a Roncade, in provincia di Treviso, dove si era trasferito da qualche mese per lavoro. A fare la tragica scoperta è stata la fidanzata. Il decesso è stato provocato da un malore dovuto forse ad una overdose di metadone: sul braccio trovati segni di possibili iniezioni. Si aspettano conferme dall'autopsia.Continua a leggere

Catania svegliata nella notte da una forte scossa di terremoto - nessun morto : Alle 3.19 di oggi 26 dicembre una scossa di magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti di Catania che, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della scossa, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata. Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti ...