NCAA – Effetto Zion Williamson | minimo 3000$ per vedere North Carolina-Duke | più del

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Schizzano alle stelle i prezzi dei biglietti peril costoper assistere alla sfida traanche sui biglietti per assistere alle sfide di. Il ‘nuovo LeBron James’, come ribattezzato da Steve Kerr e confermato dallo stesso LeBron James che ha spiegato di rivedersi in lui, attira grandi numeri in termini di pubblico. Per la sfida contro, il prezzodi un biglietto è di 3000 dollari, più di un biglietto del Superbowl (il più economico è costato 2674$). Il prezzo più alto speso è stato di 10.652 dollari, mentre StubHub ha calcolato che il prezzo medio dei biglietti è di circa 4700$.L'articoloper, più del Superbowl! SPORTFAIR.