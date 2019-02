Lino Guanciale | «Belloccetto io»

Video intervista a Pierpaolo Spollon de La Porta Rossa 2 - dal rapporto con Lino Guanciale al futuro di Filip e Vanessa (esclusiva OM) : Pierpaolo Spollon de La Porta Rossa 2 sa esattamente cosa vuol dire passare da un set all'altro in pochissimo tempo. Dopo L'Allieva 2 (andata in onda fino a novembre), l'attore torna con la seconda stagione di un'altra serie Rai di successo, dove accadrà davvero di tutto. Noi di OM abbiamo intervistato l'interprete di Filip che ci ha raccontato il futuro del suo personaggio e anche il rapporto con Lino Guanciale, suo collega di set tra L'Allieva ...

Ottimi gli ascolti de La Porta Rossa 2 il 13 febbraio - Lino Guanciale e il suo Cagliostro conquistano i social : Gli Ottimi ascolti de La Porta Rossa 2 sottolineano un ritorno col botto per la serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession. La prima puntata della nuova stagione, trasmessa mercoledì 13 febbraio, ha registrato 3.043.000 spettatori pari al 12.5% di share. Numeri leggermente in calo rispetto al debutto di due anni fa, ma stime comunque imPortanti per una piccola rete come Rai2. La serie è stata il secondo programma più visto della serata, ...

La Porta Rossa - Lino Guanciale a Blogo : "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Lino Guanciale tornerà ad indossare i panni di Leonardo Cagliostro, il commissario morto assassinato, rimasto nel mondo dei vivi per indagare sul suo stesso omicidio. prosegui la letturaLa Porta Rossa, Lino Guanciale a Blogo: "Una terza stagione? Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto..." ...

Lino Guanciale parla di Gabriella Pession : “Ho scoperto dei segreti” : Vieni da me: Lino Guanciale manda un videomessaggio per Gabriella Pession Si è aperta in un modo insolito l’intervista alla cassettiera della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, dove a raccontarsi è stata la bellissima attrice Gabriella Pession, da stasera su Rai2 nella seconda stagione de La porta rossa, con Lino Guanciale. E proprio grazie al collega l’intervista della Pession oggi a Vieni da me è iniziata ...

Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale tra l’enigma Jonas e nuovi fantasmi : trama 1ª puntata 13 febbraio : Il Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 debuttano da stasera, 13 febbraio, per un totale di sei serate in prima assoluta. Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani sono ancora i protagonisti di una nuova stagione densa di misteri, ancora più dark e fantasmi del passato che potrebbe gettare le basi per un terzo ciclo di episodi - come si vociferava in conferenza stampa. Nel Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 ritroviamo Lino ...

La porta rossa : Gabriella Pession fa una rivelazione su Lino Guanciale : Lino Guanciale torna con La porta rossa 2: Gabriella Pession parla del suo rapporto con lui Partirà mercoledì la seconda stagione de La porta rossa, con Gabriella Pession e Lino Guanciale. E proprio di quest’ultimo la collega ha parlato in un’intervista pubblicata sul numero di DiPiùTv uscito la settimana scorsa in edicola. Gabriella Pession su Lino Guanciale ha infatti svelato, parlando del suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo ...

Lino Guanciale : età - altezza e nuova fidanzata. La carriera : Lino Guanciale: età, altezza e nuova fidanzata. La carriera carriera ed età Lino Guanciale, chi è l’attore Lino Guanciale è un attore italiano nato ad Avezzano il 21 maggio 1979. Alto un metro e ottanta, l’ attore vanta moltissime esperienze sia a teatro, al cinema e in tv. Da giovanissimo si è trasferito a Roma dove ha studiato Lettere e Filosofia presso l’ Università La Sapienza. Ha avuto una parentesi sportiva importante: ...

La Porta Rossa 3 ci sarà? Lino Guanciale : “Aspettiamo la seconda stagione - ma a un certo punto…” (foto) : Alla vigilia del debutto della seconda stagione, si pensa già a La Porta Rossa 3. Se il primo ciclo di episodi aveva il tema delle seconde possibilità - che veniva data anche a Cagliostro per riscattare i suoi errori - la nuova stagione si focalizza sui legami e sul cosa vuol dire amare una persona (anche a costo di lasciarla andare). Il "lasciare andare" è anche uno dei problemi di questa serie, che a detta di Rai Fiction, crea dipendenza. ...

Lino Guanciale : La porta rossa 2 e un nuovo progetto : La porta rossa 2: Guanciale inaugura “La panchina di Lino” Mercoledì 13 febbraio debutta, in prima serata su Raidue, La porta rossa 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. L’attore abruzzese è instancabile: passa dalla tv al cinema al teatro inanellando un successo dietro l’altro e non si tira mai indietro quando si tratta di sposare una causa importante (è testimonial dell’UNHCR, l’Alto Commissariato ...

La porta rossa 2 con Lino Guanciale : anticipazioni prima puntata : Lino Guanciale in La porta rossa 2: trama prima puntata del 13 febbraio L’attesa è terminata: dopo le repliche della prima stagione, mercoledì 13 febbraio debutterà, in prima serata su Rai2, La porta rossa 2. La fiction in sei puntate con Lino Guanciale e Gabriella Pession promette, ancora una volta, di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella prima puntata de La porta rossa 2? Lino Guanciale veste i panni del ...

Che Dio ci aiuti : Lino Guanciale svela perchè ha lasciato la serie : Che Dio ci aiuti: perchè Lino Guanciale ha scelto di lasciare la fiction La quinta stagione di Che Dio ci aiuti è iniziata con il tragico addio di Lino Guanciale. L’avvocato Guido Corsi ha infatti perso la vita insieme al figlio. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore abruzzese ha parlato proprio della sua dipartita dalla fortunata serie di Rai1, confessando un dettaglio inaspettato: “Avevo chiesto io ...