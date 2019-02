Dossier Alitalia | Salvini | ' Non deve essere svenduta all' estero'

Alitalia - CdA FS Italiane riunito per esame Dossier : Il dossier Alitalia torna sul tavolo di FS Italiane . Il CdA riunito a Roma, nella sede di Villa Patrizi, avrebbe tra l'altro esaminato la questione Alitalia , con un' esame più dettagliato delle varie ...

Di Maio : su Dossier Alitalia presto ci saranno novità : Milano, 10 feb., askanews, - 'Il dossier Alitalia lo stiamo seguendo e presto avrete novità '. Lo ha garantito il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , in un punto stampa in ...

CdA Ferrovie riunito ma non affronta Dossier Alitalia. Nessun'altra convocazione a breve : Nella prevista odierna riunione del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono stati discusse diverse questioni relative all'attività aziendale ma non è stato affrontato il tema del ...