: Slittano ancora i bandi per la Tav, Ue: rischio taglio contribuzione #tav - MediasetTgcom24 : Slittano ancora i bandi per la Tav, Ue: rischio taglio contribuzione #tav - TelevideoRai101 : Tav,Ue: bandi subito o riduzione aiuti - grandebluff : Governo scappati di casa vince di nuovo 0 a 4???? -

Per la conferma, da parte dell'Unione Europea, dell'intera contribuzione per la Torino-Lione - 813 milioni di euro occorre "la tempestiva pubblicazione dei". In caso contrario, "verrà applicata unadi 300 milioni" E' quanto ha comunicato al cda di Telt (che ha deciso un breve rinvio sulla pubblicazione deidi gara), il rappresentante della Commissione Ue, rendendo nota una comunicazione ufficiale di Inea (Innovation and Networks Executive Agency).(Di martedì 19 febbraio 2019)