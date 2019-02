Siviglia-Lazio | Simone Inzaghi vuole la “remuntada”

Calcio - Europa League 2019 : Siviglia-Lazio - biancocelesti a caccia della remuntada : Due sconfitte consecutive, subito dopo un periodo che sembrava essere davvero favorevole. Si è interrotto il super inizio di 2019 per quanto riguarda la Lazio che ora va a caccia di una svolta. Domani, giornata ed orario insolito, di mercoledì alle 18.00, si svolgerà allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vede impegnati i biancocelesti in casa del Siviglia. All’andata un 1-0 che sta ...

Lazio - Inzaghi : 'Per battere il Siviglia serve coraggio'. Badelj : 'Ci crediamo' : Vuole tentare l'impresa, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non vuole lasciare nulla di intentato allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan nel ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il ...

Siviglia-Lazio - Inzaghi : 'Crediamo nella rimonta - ci vuole personalità. Parolo c'è' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 1 minuto fa DOMANDA A BADELJ - Quali sono i punti deboli del Siviglia? Ce ne sono, ma li tengo per noi. Sappiamo che non stanno vivendo un momento bellissimo, ma restano ...

La Lazio tenta la rimonta contro il Siviglia : la gara in diretta su Sky : A pochi giorni di distanza dalla pesantissima sconfitta contro il Genoa in campionato, la Lazio, ora ancora più lontana dal quarto posto occupato dal Milan, scende in campo domani a Siviglia per il ritorno dei sedicesimi di Europa League sul campo del Siviglia, già vittorioso all’Olimpico per una settimana fa per 1-0. I biancocelesti, che […] L'articolo La Lazio tenta la rimonta contro il Siviglia: la gara in diretta su Sky è stato ...

Siviglia - Machin : 'Le assenze? La Lazio è comunque una grande squadra' : Squadre decimate da una parte e dall'altra ma 'francamente mi preoccupano più quelle della mia squadra'. Filosofia comprensibile quella di Pablo Machin, tecnico del Siviglia, alla vigilia della sfida ...

E.League : Siviglia - Machin 'Lazio grande' : ANSA, - ROMA, 19 FEB - "Le assenze? Francamente mi preoccupano più quelle della 'mia' squadra". Così Pablo Machin, alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma domani alle ore 18 nello ...

Lazio - a Siviglia serve l’impresa. Biancocelesti in salita su Sisal Matchpoint - a 4 - 80 : La Lazio va a caccia del miracolo al Sanchez Pizjuan, nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Siviglia. La squadra spagnola parte dal vantaggio dell’1-0 dell’Olimpico e in casa è stata sconfitta solo due volte in stagione, la conquista degli ottavi sembra dunque una formalità. La situazione di emergenza che costringe Simone Inzaghi a rinunciare ad alcune pedine fondamentali non gioca certamente a favore dei ...

Siviglia-Lazio - probabili formazioni - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi : Servirà un’autentica impresa alla Lazio per conquistare l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La formazione biancoceleste volerà in Spagna per affrontare mercoledì 20 febbraio il Siviglia nella gara di ritorno dei sedicesimi dopo aver perso all’Olimpico la partita di andata. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno ribaltare in trasferta il punteggio di 0-1 rimediato la scorsa settimana, ...

Lazio - Milinkovic anticipa il recupero : in campo mercoledì a Siviglia : Sorpresa Milinkovic e alla Lazio torna un mezzo sorriso. Il centrocampista, in anticipo sui tempi previsti, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Lo stiramento rimediato contro l'Empoli è stato ...

Lazio - per andare agli ottavi di Europa League serve solo vincere a Siviglia : Dopo la sconfitta dell'ultimo minuto rimediata in campionato contro il Genoa, che a Marassi si è imposto per 2-1 in rimonta, per la Lazio di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla prossima partita. La squadra biancoceleste sarà impegnata mercoledì 20 febbraio (con calcio di inizio programmato per le ore 18.00) nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Siviglia allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán della città andalusa. I ...

Il Siviglia batte la Lazio in Europa League e il tifoso sorprende tutti all’aeroporto di Fiumicino : Il Siviglia ha battuto la Lazio 1 a 0 in Europa League. La gioia della vittoria esterna e una vena di romanticismo sono gli ingredienti che hanno animato il tifoso spagnolo che, all’aeroporto di Fiumicino, si è seduto al pianoforte e ha sorpreso tutti intonando l’inno della sua squadra mentre altri fan del club si sono accodati e hanno iniziato a cantare. (Video da Twitter @Scota1) L'articolo Il Siviglia batte la Lazio in Europa ...

Siviglia-Lazio in tv e streaming - Europa League 2019 : orario e programma : Dopo la sconfitta per 0-1 nella gara d’andata, per la Lazio è tempo di pensare alla sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2019, che opporrà ai ragazzi allenati da Simone Inzaghi un Siviglia che si gode l’ottimo stato di forma di Wissam Ben Yedder, match-winner all’Olimpico. La partita non si svolgerà eccezionalmente di giovedì, giorno tradizionale della competizione, bensì sarà anticipata a mercoledì 20 ...

Lazio-Siviglia : emessi 2 daspo - proseguono controlli : Roma – In occasione dell’incontro di calcio a Roma tra la Lazio e il Siviglia, nessuna turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica e’ stata rilevata in quanto tutte le prescrizioni relative al concentramento dei tifosi ospiti al meeting point in piazzale delle Canestre ed ogni altra indicazione fornita loro per raggiungere lo Stadio, sono state rispettate. Cio’ ha consentito di gestire il flusso verso ...

Lazio-Siviglia - 3 persone denunciate per rissa : E’ andata in scena nella partita di ieri la gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in campo Lazio e Siviglia con il successo ospite che ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale. Nel frattempo sono state denunciate tre persone dagli agenti della Digos di Roma per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere dopo quanto accaduto nella serata di mercoledì con la rissa ...