Monteverde | inaugura Edonèe

(Di martedì 19 febbraio 2019) Impressionante viavai di amici e curiosi, per tutto il pomeriggio fino a tarda sera, per l’zione del nuovo centro estetico di” – consulenti di bellezza, un ambiente raffinato e ricercato. La titolare Francesca Canulli, insieme all’organizzatore di eventi Fabrizio Pacifici, ha chiamato all’appello alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno brindato con champagne e ballato sulle musiche scatenate di DJ Alex.Tra i presenti la gemelle Laura e Silvia Squizzato, inviate del programma Rai “I Fatti Vostri”, la sempre sorridente Elena Russo, e Nadia Bengala, arrivata insieme al suo compagno Alessandro Stocchi, che hanno visitato i nuovi spazi Hair Beauty e Wellness di Via Giovanni Stefano Roccatagliata 41.L'articoloproviene da RomaDailyNews.