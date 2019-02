Milan | Caldara è pronto a tornare in campo | “manca poco”

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) Mattiaal rientro, il difensore centrale delvede la luce in fondo al tunnel dopo i problemi fisici Mattiapotrebbe prestoin, per la gioia di Gattuso e di tutto il. Il calciatore è infatti arrivato in estate con enormi aspettative per prendere il posto di Bonucci, ancora però non si è visto in. Adesso il calciatore ha parlato all’Ansa, rivelando d’essere vicino al rientro: “Non voglio dare date per il rientro, ma sono alla fine del tunnel e manca poco, ho una voglia matta“.E’ tornato il sorriso sul volto di, il quale ha proseguito: “Il gruppo è forte, fa la differenza nei momenti di difficoltà e ci stiamo sempre aiutando. Sabato abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, nessuno è passato così a Bergamo. La stessa Juventus ci ha perso 3-0, abbiamo dimostrato di valere il ...