Le prime pagine di oggi : Il voto online per l'autorizzazione a procedere per Salvini, Trump vuole lasciare la Siria, e la Lega vuole più canzoni italiane alla radio

Le prime pagine di oggi : Forse nuovi indagati per la nave Diciotti, il voto del Senato sul processo a Salvini, e le proteste dell'opposizione in Albania

Le prime pagine di oggi : Le proposte di Di Maio per il Movimento 5 Stelle, l'autonomia per le regioni oggi in Consiglio dei ministri, e Icardi non è più il capitano dell'Inter