Antonello da Messina | Palazzo Reale

Mostre : Palermo - boom di visite per i capolavori di Antonello da Messina (2) : (AdnKronos) - Curata dal professor Gianfilippo Villa e con l'organizzazione di Mondo Mostre , lungo un percorso creato al piano nobile di Palazzo Abatellis - che di fatto è stato parte intergrante della mostra stessa - capolavori come l'Annunciata, il Ritratto d'uomo, il trittico con la Madonna col Ba

Palermo : Boom di visite per i capolavori di Antonello da Messina : Grande attenzione anche dal mondo della scuola che, soprattutto nel mese di gennaio, ha partecipato con numerose scolaresche alle visite guidate. E la grande risonanza in campo nazionale e ...

Da Antonello da Messina a Chagall : le mostre di febbraio a Roma - Napoli e Milano (e non solo) : Dall'attesissima esposizione dedicata ad Antonello da Messina a Milano fino alla labirintica arte fotografica di Francesca Woodman a Napoli, passando per Roma, Torino e Bologna, questo mese sarà ricchissimo di appuntamenti con l’arte, la fotografia e non solo: ecco le principali mostre da visitare nel mese di febbraio.Continua a leggere