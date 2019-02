Al via la Midweek Madness di Slitherine su Steam

eurogamer

(Di martedì 19 febbraio 2019) Stasera alle 19:00 (ora italiana) inizierà ladisu. Praticamente tutto il catalogo disarà scontato fino al 90%. Una bella opportunità per gli appassionati di strategia che possono approfittare dell'occasione per accaparrarsi qualche titolo a prezzo notevolmente ridotto.Una settimana da urlo per gli appassionati di giochi di strategia: dalle 19:00 di stasera, martedì 19 febbraio, inizia ladisu! Quasi l'intero catalogo diin sconto: tonnellate di giochi di strategia, tattici, ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, il medioevo o l'età romana, e anche titoli sci-fi negli universi di Battlestar Galactica e di Warhammer 40K. Ma affrettatevi, perché ladurerà solo qualche giorno!Alcuni dei titoli in sconto:Leggi altro...