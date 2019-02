Tutta colpa di Leonardo | Annalisa torna conduttrice su Italia 1 Anteprima Blogo

Real Madrid - Marcelo risponde ai tifosi : 'Con me non si vince? Sì - Tutta colpa mia' : Perdere, soprattutto quando si parla di Real Madrid, fa sempre male. A maggior ragione se si tratta della settima sconfitta in Liga, con il Barcellona capolista volato lontano a più nove. E poco ...

Icardi - è Tutta colpa di Wanda Nara : ora rischia multa o sospensione : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Inter-Icardi, rottura totale: l'attaccante non parte per Vienna Icardi non è più capitano dell'Inter: sui social si scatena l'...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni si immola : "Tutta colpa mia". La confessione su Bisio e Raffaele : Bene, ma non benissimo. Tra le cose che non tornano di questo Festival di Sanremo c'è la coppia Claudio Bisio-Virginia Raffaele. In molti dicono che, quando sono insieme sul palco, non funzionano: sul punto, la critica è scatenata. E nella conferenza stampa del venerdì, Claudio Baglioni fa mea culpa

Prima strage a MasterChef 8. Tutta colpa delle frattaglie di pesce : Di piatti-schifezza, nelle prime due prove della puntata di MasterChef andata in onda ieri sera (ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno), se ne sono visti diversi. Ma la cosa non deve ingannare: tanti concorrenti hanno toppato perché il livello della gara è altissimo, già alla seconda puntata di sfide. L

AUTOSTRADA DEL BRENNERO RIAPERTA AD UNA SOLA CORSIA/ Codacons 'Tutta colpa dei camionisti senza catene' : L'AUTOSTRADA del BRENNERO, A22, è stata RIAPERTA nelle scorse ore ma solo parzialmente, visto che al momento si viaggia ad una SOLA CORSIA

Anticipazioni spagnole Una Vita : Trini è morta - Tutta colpa di Celia? : Una Vita puntate spagnole: Trini muore dopo il parto, colpa di Celia? L’annuncio dell’attrice Anita Del Rey In Spagna è andato in onda un episodio a dir poco inaspettato. I telespettatori e fan di Una Vita hanno visto morire la dolce e amatissima Trini. La moglie di Ramon aveva da poco dato alla luce sua […] L'articolo Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini è morta, tutta colpa di Celia? proviene da Gossip e Tv.

Mauro Icardi - a fuoco la villa : Tutta colpa della suocera - il disastro della mamma di Wanda Nara : Oltre il danno la beffa per Mauro Icardi. Non solo l'eliminazione dell'Inter ai quarti di finale di Coppia Italia contro la Lazio, ma anche una brutta avventura a causa dell'incendio scoppiato nella mattinata del 30 gennaio nella sua villa sul lago di Como. A provocare le fiamme è stata la madre di

Ecco perché la recessione non è “Tutta colpa della Germania” : Nel quarto trimestre del 2018 il prodotto interno lordo italiano è diminuito dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Un calo di questa entità non capitava dal quarto trimestre 2013. E siamo anche entrati “tecnicamente” in recessione (cioè con il pil in flessione da almeno due trimestri

I medici staccano la spina al paziente sbagliato : Tutta colpa di un'omonimia : Un banale caso di omonimia si è trasformato in tragedia presso un ospedale di New York: la struttura, infatti, si ritrova citata in giudizio per aver staccato la spina al paziente sbagliato. Il fatto è avvenuto qualche mese fa, quando Freddy Clarence Williams, 40 anni, è morto al St. Barnabas Hospital di Brooklyn, dopo che Shirell Williams (ritenuta sua sorella) aveva dato il consenso a staccare i macchinari vista la ...

Serie A - gol rimonte e tanti flop : Tutta colpa del mercato : Questo pazzo pazzo pazzo mercato di gennaio. Meno male che giovedì finisce. Non per noi che ci divertiamo anche. Ma per quei poveracci che vanno in campo senza sapere oggi che cosa faranno domani e ...

Le economie vanno male? Tutta colpa dei vecchi : hanno i soldi - ma non li fanno circolare : Si è finalmente scoperta la causa dei problemi economici che da un po’ di tempo affliggono quasi tutti i paesi: la colpa è degli anziani. Senza di loro gli stati spenderebbero meno, i soldi risparmiati non resterebbero ad ammuffire improduttivi nei materassi e persino i risultati delle elezioni sarebbero migliori. Nessuno lo dice apertamente, ma mo...

Caos a Radio 105 : Diletta Leotta filma il collega con i pantaloni abbassati - è Tutta colpa di Belen Rodriguez! [VIDEO] : Scene folli quelle vissute quest’oggi a Radio 105: Diletta Leotta riprende Daniele Battaglia con i pantaloni calati, tutta colpa di Belen Rodriguez Sta facendo scalpore in queste ore il video comparso e poi eliminato tra le storie Instagram di Diletta Leotta, in cui Daniele Battaglia a Radio 105 si abbassa i pantaloni e simula l’atto di toccarsi. Il gesto hot del presentatore Radiofonico è dovuto alla presenza di Belen ...