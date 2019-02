Roma-Bologna 2-0 | risultato e cronaca in diretta live

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-1) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-1) diretta Roma-Bologna: il commento FINALE Una partita di calcio di grande livello quella andata in scena allo Stadio Olimpico in quel di Roma. Il Bologna crea tantissime occasione e mostra grande intensità nel gioco, senza paura. Ma è la Roma alla fine a spuntarla, nel segno dei suoi difensori. Il Bologna ha dimostrato grande coraggio e intensità ...

Kolarov e Fazio formato bomber : la Roma si affida alla difesa - Bologna ko all’Olimpico : La Roma vince di misura sul Bologna allo Stadio Olimpico: i rossoblù mettono in difficoltà la squadra di Di Francesco, che però porta a casa una bella vittoria Dopo essere stata beffata 2-0 nel girone di andata dal Bologna, la Roma nel posticipo della 24ª giornata di Serie A vince 2-1 contro i rossoblù. Allo Stadio Olimpico il match inizia in salita per i giallorossi, che nel primo tempo soffrono la pressione degli avversari, che ...

Calcio : posticipo - Roma-Bologna 2-1 : 22.23 All'Olimpico la Roma supera il Bologna (2-1) e resta in piena corsa per il 4° posto ad un punto dal Milan. I giallorossi soffrono a lungo nel primo tempo dove i rossoblù sfiorano più volte il vantaggio sempre con Soriano (nel recupero coglie la traversa a portiere battuto). Nella ripresa Di Francesco fa entrare subito El Shaarawy, mossa vincente: l'ex Milan sguscia in area, Helander lo affossa. Dal dischetto Kolarov trasforma il rigore ...

La Roma risponde al Milan ed allunga sull’Atalanta : Kolarov + Fazio - secondo tempo convincente contro il Bologna [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Bologna 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/46 ALFREDO FALCONE ...

Roma-Bologna 2-1 : Kolarov e Fazio riportano i giallorossi a -1 dal quarto posto : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna 2-1 : Kolarov e Fazio riportano i giallorossi a -1 dal quarto posto : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Pagelle Roma-Bologna 2-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ROMA BOLOGNA- Roma chiamata alla vittoria per tenere il passo per la lotta Champions. Bologna, dal canto suo, chiamato a vendere cara la pelle per tentare di strappare punti preziosi per la conferma in Serie A. Bologna subito intraprendente nelle prime fasi di gara, Roma leggermente lenta e macchinosa, e a tratti rinunciataria. Ci […] L'articolo Pagelle Roma-Bologna 2-1, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Roma-Bologna 2-1 La Diretta Sansone dimezza lo svantaggio : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-1) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-1) diretta Roma-Bologna: secondo tempo 84′ GOOOOOOOOOOOOOOL! SANSONE LA RIAPRE! 2 A 1! GRANDISSIMA PERCUSSIONE PALLA AL PIEDE DEL NUMERO 10, CHE DALLA SINISTRA SI ACCENTRA VERSO IL SECONDO PALO SALTANDO TUTTI E INFILANDO OLSEN! GRANDISSIMO GOL PER LUI! 83′ Cambio per la Roma: esce Florenzi ed entra Santon. 82′ Occasione Bologna: Santander ...

Roma-Bologna 2-0 La Diretta Kolarov su rigore - poi Fazio : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna 2-0 La Diretta Kolarov su rigore - poi Fazio : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Bologna, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) diretta Roma-Bologna: secondo tempo 73′ GOOOOOOOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DELLA ROMA, FAZIO! SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D’ANGOLO IL PALLONE FINISCE DALLA TESTA DI DE ROSSI AL DESTRO DI FAZIO, CHE DI PRIMA INTENZIONE CALCIA BATTENDO SKORUPSKI! 72′ Cambio per il Bologna: esce Poli ed entra Dzemaili. 70′ Occasione Roma: El Shaarawy dal ...