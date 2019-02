Ranking ATP | avanza Cecchinato | Federer superato da Nishikori

Ranking ATP : Cecchinato avvicina Fognini - Federer settimo : ROMA - Nel Ranking Atp del 18 febbraio, spicca il balzo di Marco Cecchinato . Il trionfo a Buenos Aires in finale con Schwartzman consente al tennista azzurro di raggiungere la 17.a posizione ad ...

ATP Buenos Aires - fantastico Cecchinato : raggiunge la finale ed il best Ranking : ATP Buenos Aires, Marco Cecchinato conquista la finale sulla terra argentina e vola anche in classifica con il best ranking ATP Buenos Aires, Marco Cecchinato si è sbarazzato di Pella in due set. Il tennista azzurro ha vinto nella semifinale del torneo argentino con un 6-4 6-2 abbastanza netto, guadagnandosi la finalissima di domani contro il vincente della gara tra Schwartzman e Thiem. Ma non è tutto, Cecchinato con la finale conquistata ...

Tennis - Ranking ATP : Matteo Berrettini in top 50 - invariati i primi cinque : NOLE SEMPRE PRIMO - Djokovic si conferma numero uno al mondo, forte dei suoi 10.955 punti e della settiman vittoria agli Australian Open . A completare il podio ci sono sempre lo spagnolo Rafael ...

Tennis - Ranking ATP (4 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Fabio Fognini il migliore azzurro : Non cambia la situazione ai vertici del Ranking mondiale del Tennis, anche per via del turno preliminare di qualificazione di Coppa Davis che si è tenuto nel weekend. Il serbo Novak Djokovic, dopo essersi imposto a Melbourne per la settima volta in carriera, è saldamente in vetta ed è alla quattordicesima settimana consecutiva al comando (la 237esima complessiva), con 2.635 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, mentre in terza piazza ...

Tennis - Ranking ATP (28 gennaio) : Djokovic sempre numero uno - Federer scende in classifica. Cinque azzurri nella Top 100 : La vittoria agli Australian Open 2019 ha consolidato il primato nel Ranking ATP di Novak Djokovic. Il serbo ha conquistato il suo settimo titolo a Melbourne. Seconda posizione per Rafael Nadal, mentre sale al terzo posto Alexander Zverev, che ha preso la posizione di Roger Federer, sprofondato in sesta posizione dopo aver perso i punti della vittoria dello scorso anno. Ottime indicazioni per il Tennis italiano con Cinque azzurri nella Top 100. ...