Omega 9 | cosa sono e i cibi in cui si trovano

dilei

: C’è qualcosa di RICCO e PREGIATO all’interno delle nostre super capsule di OMEGA 3 5 6 7 9, ?? 100% veg e dalle innu… - DolcetteriaShop : C’è qualcosa di RICCO e PREGIATO all’interno delle nostre super capsule di OMEGA 3 5 6 7 9, ?? 100% veg e dalle innu… - albasubrizio : RT @panunziomichele: Gli omega-3 possono aiutare ad invecchiare bene ed in salute? Qual è la relazione tra gli omega-3 plasmatici e l’inve… - DolcetteriaShop : C’è qualcosa di RICCO e PREGIATO all’interno delle nostre super capsule di OMEGA 3 5 6 7 9, ?? 100% veg e dalle innu… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Gliacidi grassi non essenziali (a differenza degli3 e degli6) accomunati da una particolare caratteristica biochimica: all’interno delle loro molecole, il primo doppio legame si trova tra il nono e il decimo atomo di carbonio (a partire dal gruppo metilico terminale).Tra loro, il più importante è l’acido oleico. Il motivo è presto detto: questo particolare acido grasso ha importanti benefici sul sistema cardiovascolare, poiché – secondo gli studi – sarebbe in grado di mantenere nella norma i livelli di colesterolo cattivo nel sangue e di abbassare la pressione arteriosa. Dove si trova l’acido oleico? Soprattutto nell’olio di oliva, ma anche nell’olio di colza, di sesamo e di semi di tè e di camelia, nell’olio di palma, di mandorla, di avocado, di arachidi, di soia e di nocciola, oltre che in speciali ibridi ...