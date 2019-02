NBA | Wade e Nowitzki protagonisti fino alla fine | l' ultimo All-Star Game è una festa

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

NBA – Wade conferma l’addio : “mi ritiro a fine stagione. Non ero nemmeno sicuro di tornare ma…” : Dwyane Wade conferma il suo ritiro a fine stagione: il cestista dei Miami Heat non cambia idea, al termine di questa stagione dirà addio al basket Domenica notte Dwyane Wade parteciperà all’ultimo All-Star Game della sua carriera. Il cestista degli Heat ha ricevuto, insieme a Dirk Nowitzki, un invito ufficiale per prendere parte all’ultima ‘Notte delle stelle’ in carriera, non avendo ricevuto abbastanza voti per ...

NBA All Star Game 2019 : il weekend delle stelle tra la celebrazione di Wade e Nowitzki e le idee per un’estate di mercato infuocata : L’All Star weekend che si aprirà a Charlotte non ha neanche fatto in tempo ad iniziare che già ha generato un incalcolabile numero di discussioni, vuoi per esclusioni eccellenti dalla Partita delle stelle che catalizza l’attenzione generale, vuoi per alcune scelte tra Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo) che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio, a causa di intrighi di mercato di vario genere. Prima di ogni altra ...

NBA : Dwyane Wade-Dirk Nowitzki - l'ultima sfida a Dallas tra i grandi nemici : Quelle partite furono il palcoscenico su cui Wade si fece conoscere al mondo e da lì non si è più voltato indietro. La sua è stata una carriera favolosa". Una lunga cavalcata a cui Wade ha aggiunto ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazione speciale per Nowitzki e Wade : l’ultima volta di due grandi veterani : La lega ha riservato due convocazioni speciali per il prossimo All-Star Game NBA 2019 a due grandi leggende all’ultima apparizione: Dirk Nowitzki e Dwyane Wade Esclusi dalle votazioni legate ai titolari, non compresi nel lotto delle riserve, Dirk Nowitzki e Dwyane Wade sembrava non potessero prendere parte al loro ultimo, romantico, All-Star Game della loro carriera. Entrambi appenderanno la casacca al chiodo a fine stagione (sicuro Wade, ...

All-Star Game NBA 2019 – Media e giocatori ribaltano la situazione! Fuori Doncic - Rose e Wade : ecco i titolari : I voti dei Media e dei giocatori ribaltano le scelte dei fan: Fuori Doncic, Rose e Wade, confermati invece LeBron James e Giannis Antetokoumpo come capitani Dopo le votazioni dei fan (50% delle decisioni complessive), è toccato a giocatori e Media esprimere il loro restante 50% (diviso in due) e rendere ufficiali i titolari dell’All-Star Game NBA 2019. Come spesso accade, mentre i fan votano in base alle loro preferenze, Media e ...

NBA - Dwyane Wade dice addio alla sua Chicago : 'Una città diversa da tutto il resto' : Se si pensa al campo e alle imprese sul parquet nell'unica complicata stagione in carriera con la maglia dei Bulls, Dwyane Wade sarebbe passato quasi inosservato nell'ultima partita giocata alla ...

NBA – Wade come LeBron James e Michael Jordan : ‘Flash’ firma un record speciale che tiene conto di 6 statistiche : Dwyane Wade ottiene un posto in un ‘club’ davvero speciale: ‘Flash’, insieme a LeBron James e Michael Jordan, può vantare 20.000 punti, 5.000 rimbalzi, 4.000 assist, 1.500 recuperi, 800 stoppate e 500 triple I Miami Heat sono stati sconfitti dagli Atlanta Hawks nell’ultima gara di regular season, ma Dwyane Wade ha un motivo per sorridere. La leggendaria guardia della franchigia della florida ha messo a segno ...

NBA – Dwyane Wade chiama Bosh : “è stato fra i migliori al mondo - ora dovrebbe essere nello staff degli Heat” : Dwyane Wade spende parole d’elogio per Chris Bosh: secondo ‘Flash’ l’ex compagno dovrebbe avere un posto nello staff dei Miami Heat La storia di Chris Bosh è una delle più tristi di tutta l’NBA. Al top della sua carriera, l’ex membro dei Big-3 che hanno fatto sognare Miami è stato fermato da un problema di coaguli di sangue che hanno messo a serio rischio la sua vita. Nonostante il problema sia stato ...

NBA - Dybala incontra Wade a Miami : scambio di maglie e foto con il Larry O'Brien Trophy : L'attaccante della Juventus, in vacanza a Miami in attesa di riprendere gli impegni in Coppa Italia e nella Supercoppa italiana contro il Milan, incontra la leggenda dei Miami Heat e fa un tour dell'...

NBA - Bradley Beal rende omaggio a Dwyane Wade : 'Una leggenda - indosso il 3 per lui' : Conta poco che nella sfida tra i suoi Wizards e gli Heat Bradley Beal sia stato il miglior giocatore in assoluto, come testimoniato da un tabellino che legge 33 punti, 9 rimbalzi e 7 assist: a fine ...

NBA - l'ultima di Dwyane Wade a Orlando : vittoria Heat e video tributo in suo onore : Un derby , diremmo noi, anche se nella NBA questo tipo di rivalità statali non hanno il significato che assumono invece nel mondo del college basketball , oppure in Italia nelle sfide stracittadine, .

NBA – Wade si emoziona : “ultima partita contro LeBron? Mi mancherà - il nostro rapporto va oltre il basket” : Dwyane Wade si emoziona dopo l’ultima partita giocata con il grande amico LeBron James: le parole di ‘Flash’ sono bellissime Ieri notte, la sfida tra Lakers e Heat è stata l’ultima partita che LeBron James e Dwyane Wade hanno giocato come avversari. I due, grandi amici, si sono dati battaglia in campo, per poi abbracciarsi e scambiarsi le maglie nel post partita. Al termine dell’incontro, visibilmente ...

NBA – L’abbraccio fraterno - lo scambio delle maglie : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta [VIDEO] : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta in carriera: dopo il match l’abbraccio fraterno fra i due e lo scambio della maglia Finisce 108 a 105 per i Los Angeles Lakers, ma la sfida nella sfida è quella che vede LeBron James e Dwyane Wade, l’uno contro l’altro, per l’ultima volta in carriera. Sono loro i protagonisti: 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi per LeBron James, mentre Wade chiude con 15 ...