Inter | Marotta | «Ci consolideremo in Champions È il nostro palcoscenico»

Inter - prima Assemblea dei Soci per Marotta : “felice di essere qui - ecco i nostri obiettivi” : Giuseppe Marotta alla sua prima Assemblea dei Soci in nerazzurro, il CEO dell’area sport dell’Inter ha parlato durante il CdA In occasione della sua prima Assemblea dei Soci in nerazzurro come membro del CdA, il CEO Sport Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Sono estremamente felice di essere qui oggi. Sono orgoglioso di essere in una gloriosa Società, ricca di storia e con un palmares straordinario. Il ...

Inter - Marotta accelera per Rakitic : La trattativa è tutt'altro che semplice, anche se il calciatore croato ha lanciato grandi segnali di apertura al mondo nerazzurro , che però dovrà sedersi a parlare col Barcellona, che com'è noto non ...

Wanda Nara scoppia in lacrime : "Non vogliamo andare via dall'Inter". E arriva la telefonata di Marotta : Così, in lacrime, non l'avevamo mai vista. Eppure è accaduto. Wanda Nara, moglie e manager di Icardi, si è lasciata andare negli studi di Tiki Taka , il programma sportivo della domenica condotto da ...

Wanda Nara scoppia in lacrime : 'Non vogliamo andare via dall'Inter'. E arriva la telefonata di Marotta : Così, in lacrime, non l'avevamo mai vista. Eppure è accaduto. Wanda Nara, moglie e manager di Icardi, si è lasciata andare negli studi di Tiki Taka , il programma sportivo della domenica condotto da ...

Wanda Nara - Icardi - Marotta e i nerazzurri : se l’Inter è diventata una telenovela argentina di bassa lega : Il capitano degradato, la moglie-agente-soubrette che spadroneggia sui social, il dirigente di ferro con la faccia del cattivo. Partite saltate, messaggi criptici sul web, infortuni misteriosi. Allenatore allo sbando, spogliatoio spaccato, faide fra clan di croati e senatori. Gossip spazzatura su presunti tradimenti fra compagni, l’assurda violenza di una sassata alla macchina con a bordo i bambini, il pentimento con lacrimuccia in diretta tv e ...

Inter - Marotta mette le cose in chiaro : “Wanda Nara accetti la nostra decisione. Il rinnovo? Ecco cosa faremo” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del caso Icardi, lanciando un messaggio alla moglie-agente del calciatore Non solo Wanda Nara, anche Beppe Marotta è Intervenuto nel corso di Tiki Taka per parlare della situazione Icardi. L’amministratore delegato dell’Inter ha provato a fare chiarezza, invitando la moglie-agente dell’attaccante argentino ad accettare le decisioni della ...

Wanda Nara : 'Icardi? L'Inter è la nostra famiglia'. Marotta : 'Ci vedremo presto' : Questo mondo con le donne a volte è un po' duro. Ci sono stati tanti momenti belli in questi anni. Quando hanno dato la fascia a Mauro è stato molto importante per lui. Non se lo aspettava, si è ...

Inter - Marotta : ''Icardi? Nessuna tensione - offriremo rinnovo'' : MILANO - Mauro Icardi e Wanda Nara sono a San Siro per assistere a Inter-Sampdoria. La moglie del centravanti, assente per infortunio, aveva dato appuntamento allo stadio con un tweet: 'Ore 18. Forza ...

Inter - Marotta : "Icardi? Non è una esclusione e il rinnovo non c'entra nulla" : Il rinnovo di contratto non c'entra nulla : qui si tratta solo di gestione del gruppo. Quella di Icardi non è una esclusione , Mauro è importante per noi: abbiamo preso una decisione che fa parte di ...

Inter - per Icardi nessun summit con Marotta : il punto sulla situazione : Milano, 15 febbraio 2019- Niente allenamenti, un San Valentino trascorso a Milano anziché nello stadio del Rapid Vienna e delle spiegazioni che tardano ad arrivare: non è stata di certo una settimana ...

Inter - Marotta sogna Cavani : potrebbe essere lui il dopo Icardi : Il rapporto tra l'Inter e Mauro Icardi sembra essere ai minimi storici e la cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato sembra la soluzione migliore per porre fine ad ogni polemica, legata anche alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara. Con la sua partenza, tra l'altro, i nerazzurri sistemerebbero definitivamente il bilancio in ottica fair play finanziario, uscendo poi a luglio dal settlement agreement siglato ...

Inter - faccia a faccia Icardi-Marotta-Spalletti : mattinata caldissima alla Pinetina : Luciano Spalletti e Mauro Icardi hanno incontrato il dirigente dell’Inter Beppe Marotta dopo il caos degli ultimi giorni attorno alla fascia da capitano E’ durato circa un quarto d’ora l’incontro tra la dirigenza dell’Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti e Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, al quale è stata tolta la fascia di capitano, ha lasciato Appiano Gentile poco dopo ...

Inter - Icardi - ad Appiano è il giorno del faccia a faccia con Marotta e Spalletti : atteso per oggi - probabilmente al termine dell'allenamento iniziato stamani alle 11 - l'incontro, ad Appiano Gentile, tra l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, l'allenatore Luciano Spalletti e l'...

Inter - Icardi sullo sgabello e Marotta canta "Soldi" : ecco l'ironia social : ... Ambrosini e Oddo Tre grandi ex a Milanello Champions, Zaniolo nel libro dei record con Raul e Mbappé Zaniolo, nel libro dei record con Raul e Mbappé La notizia del giorno che ha scosso il mondo ...