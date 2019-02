Ascolti tv | Non mentire non vola | testa a testa con Fazio

Ascolti TV | Domenica 17 febbraio 2019. Vince Non Mentire (15.5%) - Fazio 14.9%-13.3%. Bene Domenica In (20.4%-18.8%) : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 17 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – con ospiti come Matteo Renzi e Loredana Bertè – ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 14.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 l’esordio della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.560.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ...

Ascolti tv 15 febbraio : Uomini e donne non fa il pieno - pareggio con Sanremo Young : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, venerdì 15 febbraio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda del primo speciale di Uomini e donne, dedicato alla scelta finale della tronista Teresa Langella. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico di Canale 5 che ha dovuto vedersela contro la prima puntata della nuova stagione di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici ...

Ncc - gli autonoleggiatori si organizzano in un comitato : “Il governo Ascolti anche noi - non solamente la lobby dei tassisti” : “Vogliamo un incontro al ministero dei Trasporti, per sospendere l’entrata in vigore del decreto semplificazioni”. La richiesta viene dal comparto degli Ncc, riunitisi nel comitato Air (autonoleggiatori italiani riuniti), sulle barricate contro la nuova normativa introdotta dal governo. Dopo le accese proteste degli scorsi mesi, gli autonoleggiatori si organizzano per parlare a una voce. “Chiediamo una nuova disciplina ...

Domenica In - effetto Sanremo sugli Ascolti : nonostante il buco del "cartello" è record per Mara Venier : nonostante alcuni dei protagonisti in gara sul palco dell’Ariston abbiano dato buca a Mara Venier, ieri lo speciale Sanremo di Domenica In ha fatto il boom di ascolti: 5.214.000 spettatori nella prima parte per una share del 28.5%, 4.620.000 nella seconda per il 27% di share e 4.589.000 nella terza

Sanremo 2019 - Ascolti quinta serata : la Finale riserva sorprese - ma 'non ribalta il risultato' : La Finale di Sanremo 2019, in onda sabato 9 febbraio, ha visto la vittoria a sorpresa del giovane Mahmood, balzato inaspettatamente sul podio e riuscito a superare due dei concorrenti più favoriti, Ultimo e Il Volo.La serata, conclusasi intorno all'1.40, è chiamata a mantenere 'botta' sulla media di edizione e ci riesce. Il problema è il confronto con gli anni precedenti. Ma andiamo nel dettaglio.La media della serata è stata di 10.622.000, ...

Sanremo 2019 - gli Ascolti della finale : Baglioni non riesce a superarsi : La serata conclusiva di Sanremo 2019 ha portato davanti allo schermo 10.622.000 spettatori, pari al 56,5% di share. Lo...

Landini - Cgil - : se governo è saggio ci Ascolti o non ci fermeremo : Roma, 9 feb., askanews, - "Se il governo ha un briciolo di saggezza penso che dopo una giornata come questa dovrebbe aprire il tavolo di trattativa che abbiamo chiesto e discutere con le ...

Governo - sindacati : così non va - ci Ascolti o non ci fermeremo : Roma, 9 feb., askanews, - Il popolo del lavoro scende in piazza e manda un messaggio molto chiaro al Governo Lega-M5S: cambi rotta sulle scelte economiche contenute nella manovra e si confronti con le ...