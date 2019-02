Un morto in sparatoria | omicida arrestato nella notte

Mugnano - folle sparatoria al mercato del pesce : morto un venditore ambulante : Un episodio raccapricciante quello che si è verificato nelle scorse ore nella provincia di Napoli e che ha causato purtroppo la morte di una persona, coinvolta nella vicenda senza aver avuto neanche il tempo di rendersene conto. Nel piccolo comune di Mugnano, intorno alle 20 di sabato 16 febbraio, si è consumata una sparatoria, mentre era in corso il mercato ittico cittadino: nel conflitto a fuoco è stato ucciso Giovanni Pianese, un uomo ...

Carmagnola (Torino) - sparatoria dopo un litigio : un morto e un ferito : La città di Carmagnola (Torino) torna agli onori della cronaca, questa volta per un omicidio. Il fatto è avvenuto ieri sera lunga la provinciale che porta a Casalgrasso. Una dura lite 'scoppiata' in centro a Carmagnola si è poi conclusa con una fuga in auto. Il bilancio parla di una vittima e di un ferito, quest'ultimo non si troverebbe in pericolo di vita. La ricostruzione dei fatti Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra che ...

Sparatoria e presa ostaggi a Bastia - un morto e 6 feriti : E' di un morto e sei feriti il bilancio preliminare a Bastia, in Corsica, di una Sparatoria che ha visto un uomo aprire il fuoco e poi asserragliarsi in un edificio, dove si troverebbe ancora, assieme ad almeno due persone ferite. Secondo il sito di Corse-Matin, le 7 unità speciali della polizia si apprestano a lanciare un blitz per porre fine alla presa di ostaggi. L'uomo autore della Sparatoria con presa di ostaggi ha 62 anni. Gli inquirenti ...

Barletta - sparatoria in strada : un morto : Un pregiudicato di Trinitapoli , in provincia di Barletta-Andria-Trani, Pietro De Rosa , 41 anni, ritenuto dagli inquirenti esponente di rilievo della criminalità locale, è stato ucciso questa mattina ...

Sparatoria motivi passionali - un morto : 5.40 Sparatoria per motivi passionali nel Ragusano. La vittima è un cittadino romeno.La sorella aveva una relazione con l'omicida, un uomo di Vittoria di 27 anni. La vittima è morto in ospedale dopo il suo ricovero dopo esser stato colpito da più colpi di arma da fuoco. L'assassino si è costituito ai carabinieri. Alla base del fatto di sangue, la relazione tra l'omicida e la sorella della vittima, non approvata dalla famiglia della donna.

Sparatoria a Vittoria per motivi passionali. Un morto. Preso omicida : Vittoria - Una Sparatoria per motivi personali nel Ragusano con un morto. Si tratta di un romeno, Julian Anechiae, che è morto in ospedale dopo il suo ricovero. A sparare un vittoriese di 27 anni, ...