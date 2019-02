Trono Over | Angela di Iorio | ' Fin quando ci sarà Benny non tornerò più in studio'

Uomini e Donne Trono Over : Sossio Aruta arriva la proposta - vuole sposare Ursula Bennardo! : Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo Per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne sono lontani i tempi dei litigi e delle incomprensioni. La coppia -dopo aver... L'articolo Uomini e Donne Trono Over: Sossio Aruta arriva la proposta, vuole sposare Ursula Bennardo! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Trono Over : Angela Di Iorio ha rivelato che potrebbe tornare nel programma - ma ad una condizione…Maria accetterà? : Angela Di Iorio ha abbandonato Uomini e Donne in lacrime. La donna però attraverso il settimanale Uomini e Donne Magazine ha rivelato che potrebbe tornare nel programma mariano, ma solo se Benny lascerà la...

Grande Fratello : Lucia Bramieri insieme ad un ex del Trono Over : Grande Fratello: Lucia Bramieri fidanzata con Gianluca del Trono Over Lucia Bramieri è stata ospite della nuova diretta di Pomeriggio 5. L'ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso ha rivelato di aver ritrovato l'amore. Già alcuni giorni fa dichiarò di aver incontrato un uomo con cui aveva deciso di avviare una dolce frequentazione. […]

Uomini e Donne Trono Over : Angela Di Iorio fa un annuncio : Angela Di Iorio del Trono Over di Uomini e Donne furiosa: "Non torno più" L'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne non è stata semplice per Angela, la quale è stata attaccata da Beniamino. Il motivo? Quest'ultimo, dopo essere uscito con la donna, ha rivelato in studio di non voler continuare questa frequentazione, arrivando anche a mancarle di rispetto. Ma non è finita qua perchè Angela è tornata a parlare di ...

U&D - Nino del Trono Over a Striscia : non avrebbe pagato una dipendente : Nino Castanotto, partecipante messinese di Uomini e Donne, é stato contattato dal tg satirico Striscia la notizia. Il cavaliere del Trono Over è stato accusato da una dipendente di non averla pagata. Quest'ultima, raggiunta dalla storica inviata Stefania Petix, ha dichiarato di aver lavorato per diciotto anni alle dipendenze di Castanotto. Anche alcuni clienti dell'agenzia di viaggi di Nino hanno raccontato la loro versione dei fatti, senza ...

Striscia La Notizia Clamoroso! Il cavaliere del Trono Over accusato di truffa - guarda il Video : Un risvolto inaspettato per Nino Castanotto, cavaliere del Trono Over, e non stiamo parlando della sua vita sentimentale. A finire sotto accusa è la sua professione, finita al centro di un servizio di Striscia...

Perché San Valentino è paTrono degli innamorati? Perché si festeggia il 14 Febbraio? Ecco storia - proverbi - leggende e curiosità : Il 14 Febbraio si ricorda San Valentino: pochi sanno però Perché viene festeggiato in questo giorno dalle coppie di tutto il mondo. La festività innanzitutto prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni, e venne istituita nel 496 da papa Gelasio I, in sostituzione alla precedente festa pagana dei Lupercalia, riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco. I Lupercalia venivano celebrati il 15 febbraio e consistevano in ...

Uomini e Donne Trono Over : Angela Di Iorio dopo una delusione lascia il programma?! : Uomini e Donne oggi, Angela Di Iorio del Trono Over lascia il programma Angela Di Iorio, grande protagonista di questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, decide di lasciare il programma. La...

GIAN BATTISTA E CLAIRE/ Uomini e Donne Trono Over : "Siamo andati dalla Polizia!" : GIAN BATTISTA e CLAIRE tornano a Uomini e Donne dopo la segnalazione della scorsa settimana. GIANni Sperti e la De Filippi hanno da ridire

Uomini e donne - Angela del Trono Over : "Lascio il programma" (VIDEO) : Nella puntata di Uomini e donne di mercoledì 13 febbraio 2019, si è concluso, almeno temporaneamente, l'intricato caso che coinvolge Gianbattista e Claire. Messi di fronte alla necessità di scegliere se rimanere o meno nel programma di Canale 5, i due, criticatissimi da Tina e Gianni, hanno preso tempo: il cavaliere ha spiegato che deciderà a mente fredda parlando con la redazione, la dama si è detta intenzionata a conoscere altri Uomini. ...

Trono Over - Gian Battista e Claire non vanno via? L'inaspettata scelta di Maria : Trono Over, Gian Battista e Claire non lasciano il programma? La scelta di Maria De Filippi è inaspettata Gian Battista e Claire restano nel programma dopo quanto accaduto? Ebbene i due a Uomini e Donne chiedono a Maria De Filippi di continuare il loro percorso all'interno della trasmissione, iniziando nuove conoscenze con altre persone. Ovviamente […]

Trono Over : Giorgio Manetti si arrabbia per ‘colpa’ di Gemma : Giorgio Manetti perde le staffe: il paragone con Gemma del Trono Over non piace Giorgio Manetti, dopo aver deciso di abbandonare il Trono Over di Uomini e Donne, è riuscito finalmente a trovare l’amore, fidanzandosi con un’imprenditrice fiorentina. Addirittura l’ex cavaliere del dating show quotidiano di Canale 5 l’ha anche presentata all’opinionista Tina Cipollari, la quale ha dato subito la sua ...

U&D - puntata di oggi del Trono Over : Angela ha trovato l'uomo giusto in Beniamino : Torna oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, nella quale tra i protagonisti dovrebbe esserci la dama Angela Di Iorio che sta continuando a portare avanti la sua conoscenza con il corteggiatore Beniamino. Sembra che tra i due stia procedendo tutto per il meglio, e chissà che la signora napoletana non abbia finalmente trovato la persona giusta al dating-show di Maria De Filippi. Inoltre, come è già emerso ...

Trono Over Uomini e Donne : Pamela Barretta critica Roberta : Pamela del Trono Over di Uomini e Donne contro Roberta Di Padua La situazione per 4 protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sembra diventare sempre più complicata con il passare dei giorni. Cos’è successo? Stefano ha dichiarato di volere al suo fianco Pamela, ma vorrebbe frequentare anche Roberta. Quest’ultima però è impegnata a frequentare Riccardo, il quale vorrebbe conoscere anche Pamela. Una situazione che ha creato non ...