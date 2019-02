optimaitalia

: Prove di patch B179 per #Honor10: prime segnalazioni e funzioni legate all’aggiornamento - GioPao9 : Prove di patch B179 per #Honor10: prime segnalazioni e funzioni legate all’aggiornamento - OptiMagazine : Prove di patch B179 per Honor 10: prime segnalazioni e funzioni legate all’aggiornamento -

(Di domenica 17 febbraio 2019)Ci sonointeressanti giunte in redazione oggi 17 febbraio, a proposito di uno smartphone come il cosiddetto10. Dopo aver condiviso con voi un bilancio sulladi gennaio attraverso un articolo apposito, soprattutto per quanto riguarda la batteria, stavolta bisogna prendere in esame un pacchetto software che almeno sulla carta potrebbe rivelarsi più pesante del previsto. Proviamo dunque a vederci chiaro, sperando che tutti possano scaricare nel più breve tempo possibile il firmware. A cosa dovrebbe servire l'aggiornamento in questione? Gli utenti al momento abilitati al download dell'upgrade ci parlano di unadal peso superiore ai 400 MB, che almeno sulla carta non dovrebbe limitarsi a migliorare gli standard di sicurezza dello stesso10. Secondo le informazioni raccolte, più in particolare, dovremmo andare incontro in primo luogo ad un ...