Offese ad Alain Finkielkraut Noemi Di Segni | Leader italiani reagiscano alla

(Di domenica 17 febbraio 2019) Gilet gialli. E antisemiti. "Sporco ebreo", "sporco sionista", "la Francia è dei francesi", "Palestina" e "il popolo ti punirà": queste le grida che si odono in un video postato su Twitter in cui si vede un gruppo di gilet gialli che incrocia ieri nelle strade del centro Parigi il filosofo e accademicoe prende a insultarlo. Le grida sono estremamente aggressive, il gruppo si infoltisce e si fa più minaccioso fino a quandoviene preso per un braccio da una persona che lo invita ad allontanarsi. Il gruppo lo insegue per qualche metro, alcuni con il volto coperto da un passamontagna nero mentre le grida si fanno più forti e numerose. Il filosofo racconta di aver sentito contro di sè "un odio assoluto" e che "purtroppo non è la prima volta".La storia diè quella di un intellettuale scomodo ...