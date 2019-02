Ora o mai più | Donatella Rettore si presenta in studio da Amadeus in carrozzina

Ora o mai più - anticipazioni della quarta puntata del 16 febbraio 2019 : Terminata la settimana sanremese, Ora o mai più torna nella sua ormai tradizionale collocazione del sabato sera di Rai 1, in onda alle 21.25. Arrivati al giro di boa, i concorrenti del talent show di Amadeus sono pronti per salire nuovamente sul palco e convincere la giuria dei coach e il pubblico votante. Ora o mai più, anticipazioni della quarta puntata di sabato 16 febbraio I concorrenti di questa seconda edizione sono Barbara Cola, ...

Di Maio - altra figuraccia Ora rinnega i gilet gialli che inneggiano al golpe : Secondo Luigi Di Maio quell'incontro, che aveva fatto infuriare la Francia al punto da richiamare il proprio ambasciatore da Roma, doveva essere con l'ala 'pacifica' dei gilet gialli. Invece il ...

Ora a Di Maio i Gilet gialli non piacciono più : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Ora o mai più 2019 : ospiti - duetti e cast del 16 febbraio su Rai 1 : Ora o mai più 2019: ospiti, duetti e cast del 16 febbraio su Rai 1 ospiti e anticipazioni stasera su Rai 1 Per il secondo anno consecutivo Amadeus conduce Ora o mai più, sfida canora tra cantanti che hanno scalato la vetta del successo, tempo fa, per poi finire nel dimenticatoio. Ora, i protagonisti, hanno una chance per tornare alla ribalta. Tra i concorrenti di questa edizione vi sono Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Barbara Cola, ...

Sondaggi elettOrali - Salvini e Di Maio sempre più lontani : vola la Lega - soffre il M5S : Secondo la rilevazione condotta dall'istituto Index Research, diretto da Natascia Turato, la Lega anche questa settimana, registra un +0,3 per cento e si attesta al 34,5 per cento, ormai raddoppiando il 17,4% dello scorso 4 marzo. Il M5S ancora in calo, perde un altro punto rispetto all'ultimo Sondaggio effettuato.Continua a leggere

Ora o mai più 2 - anticipazioni quarta puntata del 16 febbraio su Rai 1 : Le anticipazioni della quarta puntata della seconda stagione di Ora o mai più, lo show musicale condotto da Amadeus che va in onda su Rai 1

Gruppo europeo cercasi (ancOra) : Di Maio presenta 4 interlocutori - ma non bastano : Non era una conferenza stampa, perché non è stato consentito ai giornalisti di fare domande. Ma l'iniziativa di oggi a Roma, con Luigi Di Maio e i leader di altre 4 forze politiche europee, non era nemmeno la presentazione di un nuovo Gruppo al Parlamento europeo: perché mancava il numero minimo per costituirlo (7) o per ambire a costituirlo, elezione all'Europarlamento permettendo. Insomma, traditi gli annunci, visto che ...

iPhone - 10 accessori mai visti prima d’Ora : Proiettore per smartphoneArco realtà aumentataQuiver Kardia: elettrocardiografo tascabileTastiera laserCaricabatterie Emoji PoopOlixar X-Ranger Smartphone Utility BackpackInkCaseEtilometroIngranditore schermo per smartphonehi-Ring BluetoothTra gli oggetti che maneggiamo maggiormente durante il giorno, il nostro iPhone è sicuramente quello che tiriamo fuori dalle tasche più frequentemente: messaggi, telefonate, social network e app, ci ...

Crollo Ponte MOrandi - 6 mesi dalla tragedia : “La ferita è ancOra aperta e non si chiuderà mai del tutto” : “A sei mesi esatti dal Crollo del Ponte di Genova la ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto. Ho conosciuto meglio una città piena di dignità e forza. Il Governo la sta aiutando a ripartire. Chi deve pagare sta pagando e il tempo del riscatto si avvicina“: lo ha scritto su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a 6 mesi dal Crollo del viadotto Morandi, che ha provocato la morte di 43 ...