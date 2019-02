Mondiali di Are | slalom donne | Holdener 1ª | Shiffrin 3ª | Vlhova 5ª Azzurre male

Equitazione – Italia interessata ad ospitare i Mondiali 2022 : L’Italia manifesta interesse per organizzare i campionati del mondo 2022 di Equitazione La Federazione Italiana Sport Equestri ha inoltrato alla Federazione Equestre Internazionale nella giornata del 14 febbraio, una manifestazione di interesse non vincolante per candidarsi all’organizzazione dei prossimi Campionati del Mondo 2022 per le discipline del Salto ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Paradressage, Volteggio e ...

Equitazione - l’Italia si candida per organizzare i Mondiali 2022! I World Equestrian Games a Roma? : L’Italia si è candidata per organizzare i World Equestrian Games 2022, nient’altro che i Mondiali di Equitazione. La Federazione si è lanciata in questa grandissima sfida con l’obiettivo di riportare la rassegna iridata nel nostro Paese dopo ben 24 anni di assenza (l’ultima volta fu nel 1998 a Roma). Al momento non si sa ancora quali saranno le nostre avversarie, si vocifera di tre lettere giunte alla Fei ma nessuno è ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova - chi sarà la regina di Are? : Ultimo appuntamento al femminile per i Mondiali di sci alpino di Are. Si chiude con lo slalom e sarà l’occasione per rivivere ancora una volta un duello che sta caratterizzando tutta la stagione: Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Un ultimo atto tra i rapid gates che promette scintille, nell’ennesimo scontro tra due atlete che hanno in testa una sola cosa: la vittoria. E’ anche lo scontro che assegnerà il ruolo di regina ad ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci Mondiali Are Kristoffersen beffa Hirscher ed è oro in gigante - male gli azzurri : ROMA - Oro in gigante al norvegese Henrik Kristoffersen in 2.20.24 24 anni e prima medaglia iridata in carriera. 'Solo' argento per l'austriaco Marcel Hirscher in 2.20.44 e bronzo al francese Alexsi ...

Mondiali Are 2019 – Il Gigante maschile è di Kristoffersen : il norvegese si prende la rivincita su Hirscher - niente da fare per gli azzurri : Grande protagonista del Gigante maschile dei Mondiali di Are 2019 è Henrik Kristoffersen, il norvegese è campione del mondo davanti a Marcel Hirscher e ad Alexis Pinturault Ai Mondiali di Are 2019 si è appena conclusa la seconda manche del Gigante maschile che ha incoronato Henrik Kristoffersen, soprannominato anche ‘uomo dei quarti posti’. Il norvegese si prende la sua personale rivincita contro Marcel Hirscher, fino ad oggi ...

Sci - Mondiali di Are : talent - interviste e 'ghost' - una manche dal camion di regia : I dettagli sono controllati e ricontrollati, ma a volte non basta: a un certo punto, durante il gigante, va in onda in grafica la classifica della Coppa del Mondo di slalom. «Cerchiamo di ...

DIRETTA GIGANTE ARE/ Mondiali sci 2019 streaming video tv : 1Pinturault - 2Hirscher : DIRETTA GIGANTE Are Mondiali sci 2019 streaming video e tv: orario e risultato live, i favoriti e gli azzurri per la gara odierna , venerdì 15 febbraio, .

Diretta gigante Are / Mondiali sci 2019 streaming video e tv : via alla 1manche! : Diretta gigante Are Mondiali sci 2019 streaming video e tv: orario e risultato live, i favoriti e gli azzurri per la gara odierna , venerdì 15 febbraio, .

Mondiali di Are - nel gigante uominiPinturault guida dopo la prima manche : Su un tracciato disarmonico e reso insidioso dalla neve scaldata dalle temperature sopra lo zero, il francese già oro nella combinata e tra i favoriti della vigilia chiude davanti a tutti in 1'09'97, ...

DIRETTA GIGANTE ARE/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv : l'albo d'oro della prova : DIRETTA GIGANTE Are Mondiali sci 2019 streaming video e tv: orario e risultato live, i favoriti e gli azzurri per la gara odierna , venerdì 15 febbraio, .

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelti gli slalomisti dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al cancelletto di partenza domenica : Stanno per scorrere i titoli di coda ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, domenica 17 febbraio andrà in scena l’ultima gara del lungo programma iridato: si tratta dello slalom speciale maschile, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia, come le principali Nazionali della disciplina, avrà a disposizione quattro posti. Sono stati appena designati i quattro azzurri in gara: Saranno al cancelletto di ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelte le slalomiste dell’Italia. Sabato saranno tre le azzurre al via : Stanno per avviarsi a conclusione i Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, infatti domani, Sabato 16 febbraio, andrà in scena nelle l’ultima gara femminile inserita nel programma iridato: si tratta dello slalom speciale, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia schiererà tre atlete al cancelletto di partenza. Sono state appena designate le tre azzurre in gara: domani saranno in partenza per la prima ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...