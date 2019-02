La sfida dell' imprenditore a San Giorgio a Cremano | ' Non trovo i tecnici | adotterò una

Samsung Volley Cup – Doppia sfida nel sabato - domenica big match Savino Del Bene-Saugella : la preview della 20ª Giornata : Samsung Volley Cup: Igor-Il Bisonte e Imoco-Lardini aprono sabato il programma della 20^ Giornata. domenica su LVF TV big match Savino Del Bene-Saugella. UYBA in casa, èpiù Pomì fuori. Tra Bosca e Zanetti è sfida Play Off Alla vigilia del quinto turno della CEV Champions League, per alcuni versi fondamentale per la stagione europea dei team italiani, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara anticipano i propri match della 20^ ...

"Genova città della tecnologia". La sfida : rinascere con il Ponte : A Genova la parola futuro è sulla bocca di tutti e fa rima con ricostruzione, speranza, riscatto. Sono passati esattamente 6 mesi da quel maledetto 14 agosto che ha stravolto la vita della città e dei ...

Sorteggio Coppa Davis 2019 - le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. USA e Canada sfidanti complessi per i quarti di finale : Si è svolto pochi minuti fa il Sorteggio delle finali di Coppa Davis che si terranno dal 18 al 24 novembre 2019 alla Caja Magica di Madrid, Spagna. All’Italia sono toccati in sorte i team degli Stati Uniti e del Canada. Gli USA erano già qualificati per le finali avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno, mentre i canadesi hanno superato al match decisivo la Slovacchia nel confronto preliminare di inizio febbraio. Al netto delle ...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2019 : i convocati dell’Italiaper la sfida all’Irlanda - 25 azzurrini in ritiro a Rieti : Da domenica 17 a venerdì 22 febbraio l’Italia Under 20 di Rugby sarà in raduno a Rieti, dove venerdì 22 alle ore 19.00 gli azzurrini affronteranno l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di categoria. Il responsabile tecnico Fabio Roselli ha convocato per l’occasione 25 atleti. Due le novità rispetto alla lista per la partita persa contro il Galles: Andrea Zambonin tra le seconde linee e Cristian Lai tra gli estremi. Di ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida all’Irlanda - 23 azzurre in ritiro a Parma : L’Italia del Rugby femminile sarà in ritiro da mercoledì 20 febbraio a Parma, città sede della terza sfida del Sei Nazioni 2019, che andrà in scena sabato 23 febbraio alle ore 19.45 contro l’Irlanda: si tratta di una sfida molto delicata per le azzurre, che si giocano sia il terzo posto nel torneo che la settima piazza nel ranking mondiale. Rispetto alla gara pareggiata per 3-3 contro il Galles a Lecce, ci sarà un solo cambio tra le ...

Biglietti SPAL-Fiorentina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Buffon : “Bonucci e Chiellini sono indispensabili. Sulla sfida dell’Old Trafford…” : Buffon – A poche ore dal match di Champions contro il Manchester United di Pogba, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex portiere della Nazionale italiana ha parlato del suo ex compagno di squadra Pogba: “Paul è un ragazzo d’oro, mi fa sempre piacere incontrarlo perché è un campione incredibile. Certo, spero […] L'articolo Buffon: “Bonucci e Chiellini sono indispensabili. Sulla sfida ...

Autonomia - la sfida della Campania : ?«Pronto il ricorso alla Consulta» : Sedersi al tavolo tra governo e Regioni oppure, se l'accordo sull'Autonomia con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sarà chiuso il 15 febbraio, sarà ricorso alla Corte...

Costi in salita e sfida elettrica. I Big dell'auto cercano alleati : Chissà se ora, costretto a un riposo forzato di due anni, Dieter Zetsche avrà più tempo da dedicare alla sua bella villa sul lago di Lecco. Da maggio, il presidente e ad di Daimler, infatti, passerà ...

Fiorentina-Napoli - le chiavi tattiche della sfida : Fiorentina e Napoli si ritroveranno a Firenze per la prima volta dal 3-0 dello scorso 29 aprile che consegnò definitivamente lo scudetto alla Juventus. Protagonista assoluto della partita fu Giovanni ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. I 13 azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il Settebello deve completare l’opera iniziata con la vittoria sul Montenegro: martedì 19 febbraio alle ore 20.00 al Cercle des Nageurs di Marsiglia l’Italia sfiderà la Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto. Per preparare al meglio la sfida il CT Sandro Campagna ha già stilato l’elenco dei 13 azzurri che scenderanno in acqua. L’Italia infatti, scontata la squalifica di Renzuto, può tornare a ...

Barletta. Il 13 febbraio 516° anniversario della Disfida : il programma : In occasione del 516° anniversario della Disfida (13 febbraio 1503) l’Amministrazione comunale di Barletta ha approntato un nutrito programma che

I due superpotenti e la sfida della democrazia : Non riteniamo di essere banali se preferiamo collocarci nel mezzo: il mondo in cui si combattono senza esclusione di colpi il Rockefeller del XXI secolo e il presidente più controverso della storia ...