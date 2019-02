Gol Balotelli | SuperMario da impazzire | altra rete con la maglia del Marsiglia VIDEO

Ligue 1 - Marsiglia corsaro a Digione : 2-1 con Gol di Balotelli : Ancora lui, Mario Balotelli . Grazie anche a un gol del centravanti italiano , l' Olympique Marsiglia vince 2-1 a Digione , e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Digione in vantaggio ...

Mancini : "Avanti con i giovani Balotelli? Se fa un Gol a gara..." : Firenze Ecco il primo stage azzurro del 2019, Mancini - che ringrazia i club per la disponibilità - è sorridente perché vede crescere i propri talenti. "Avanti coi giovani, sono molto soddisfatto". Lancia una battuta a Balotelli: "Se segni un gol a partita". Aiuta pure l'Inter: "Purtroppo durante la stagione ci sono momenti difficili per tutte le squadre, ma è ancora terza e può ancora migliorare visto che il campionato è lungo. Certi momenti ...

Marsiglia - Gol al debutto per Balotelli : il colpo di testa di Super Mario non basta per evitare il ko [VIDEO] : Primo gol per l’attaccante italiano con la maglia del Marsiglia, sconfitto però in casa dal Lille con il punteggio di 1-2 debutto con la maglia dell’Olympique Marsiglia e subito gol per Mario Balotelli, che dimostra di essersi già calato nella nuova realtà. Purtroppo per l’OM, il colpo di testa dell’attaccante italiano non basta per evitare la sconfitta casalinga contro il Lille, trascinato dalla doppietta di Pepe. ...

Marsiglia - ecco Balotelli : "Mi manca solo il ritmo partita - poi il Gol arriverà" : E' ufficiale: Mario Balotelli è del Marsiglia . Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, è arrivata la firma. "Spero di rendere felici i tifosi quando inizierò a giocare - ha detto ...

Calciomercato - Balotelli si presenta : 'All'Olympique Marsiglia per rifarmi. Parlerò con in Gol' : "La storia del Marsiglia non la conosco bene, ma so che ha vinto Champions e conosco anche ex giocatori che hanno militato nel club. L'OM è una società grande e famosa nel mondo, anche in Italia . Nella squadra di oggi ci sono 4-5 giocatori che conosco, come ad esempio Rami con cui ho già giocato, alcuni dei miei nuovi compagni mi hanno già scritto. Io non ho nessuna ...

